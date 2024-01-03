Среда, 3 Января 2024 13:01

АрмИнфо. Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян опроверг утверждения азербайджанской стороны о том, что Мецаморская атомная электростанция могла загрязнить радиоактивными материалами пограничную реку Аракс.

Отвечая на вопрос парламентария, представляющего два приграничных уезда в северо- западной провинции Ардебиль в ходе заседания парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике, Амир Абдоллахиян опроверг опасения по поводу радиоактивного загрязнения реки Аракс.

Он заявил, что технический отчет и проверочные мероприятия Организации по атомной энергии Ирана опровергли возможность загрязнения реки Аракс в результате работы Мецаморской атомной электростанции в Армении, сообщает Tasnim.

Отметим, что Азербайджан и Турция, периодически спекулируют темой функционирования армянской атомки. Они на разных площадках пытаются добиться ее закрытия. Азербайджанская сторона, для достижения желаемой цели стала распространять фейки о том, что якобы Мецаморская АЭС якобы ежедневно сбрасывает в реку Аракс 12 000-16 000 кубометров радиоактивных отходов.