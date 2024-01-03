Среда, 3 Января 2024 12:49

АрмИнфо. Отношения между Индией и Арменией получили новый импульс после визита главы индийского внешнеполитического ведомства в Ереван осенью 2021 года. Об этом в эфире ОТА заявила посол Индии в Армении Нилакши Саха Синха.

По ее словам, наблюдается углубление отношений во всех сферах взаимодействия от политического диалога до торгово-экономических контактов.

Дипломат отметила, что в числе ее приоритетов - работать над развитием двусторонних отношениях во всех сферах, представляющих обоюдный интерес.

"Армения является для Индии стратегически важным и надежным партнером на Южном Кавказе", - добавила она.

Касаясь возможностей развития торгово-экономических связей между двумя странами, посол выразил убеждение, что это направление должно быть в центре внимания. По ее словам, на данный момент предпринимаются шаги в направлении увеличения объемов товарооборота. Она сообщила о желании создать прочные связи между представителями бисзнес-среды двух страны. И добавила, что с этой целью организовываются бизнес- форумы между Арменией и Индией. "Мы также работаем в направлении установления прямых авиарейсов между Ереваном и Дели", - сказала Синха.

На уточнение, можно ли ожидать, что в обозримом будущем партнерские отношения между Ереваном и Нью-Дели перерастут в стратегические, дипломат отметила, что Индия внимательно следит за процессами в регионе. "Как я уже отметила, Армения наш надежный партнер на Южном Кавказе и мы содействуем друг другу на разных международных многосторонних площадках. То есть у нас сложились прекрасные отношения на международном уровне, а теперь мы работаем над укреплением двусторонних контактов", - заметила посол Индии.

На просьбу дать оценку двустороннему военному сотрудничеству, дипломат выразила убеждение, что эта сфера взаимодействия достаточно многообещающая. "Ожидаем не только технического сотрудничества, но и развития наших возможностей посредством проведения различных тренингов", - заметила она.