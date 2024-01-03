Среда, 3 Января 2024 11:51

АрмИнфо. Отказ Общественного телевидения транслировать новогоднее послание Католикоса Всех Армян на первом общественном (H1) телеканале является жалким решением самого высокого политического уровня. Об этом говорится в заявлении главы Фонда "Татоян", экс-омбудсмена РА Армана Татояна.

Правозащитник напонил, что с момента создания Республики Армения, начиная с его Преосвященства Вазгена, до полуночи по Общественному телевидению транслировались новогодние послания всех католикосов, что всегда было уникальным духовным символом для армян всего мира.

"Даже после этого постыдного решения СМИ, принадлежащие семье главе правительства, распространяли клеветническую и дискредитирующую информацию о Первопрестольной и Католикосе. Эта информация является абсолютной ложью.

Так что, Первопрестольный Эчмиадзин принял правильное решение и не принял намеренно унизительное предложение H1. А теперь без стыда делают манипулятивные комментарии в адрес Первопрестольного.

Это посягательство на ценности армянского народа и нашу национальную идентичность, моральные основы армянской государственности. Это оскорбление нашей истории. Таким образом, предпринимается политическая попытка принизить исключительную роль и историческое значение Армянской Апостольской Святой Церкви в жизни армянского народа. Общественная телекомпания еще раз подтвердила свою позорную "миссию" пропаганды власти", - подчеркнул Татоян.

Отметим, что 31 декабря за час до нового года стало известно, что впервые в истории независимой Армении по ОТА не будет транслироваться новогоднее обращение к нации Католикоса Всех армян Гарегина II. Об это стало известно из заявления Первопрестольного Эчмиадзина.

"На протяжении всей истории независимости, со времен Святейшего Вазгена I, обращение Святейшего Патриарха традиционно транслировалось в эфире Общественного телевидения непосредственно перед обращением главы страны в новогоднюю ночь.

В этом году в последнюю минуту Общественное телевидение без всякого повода сообщило, что новогоднее обращение Святейшего Патриарха не будет транслироваться перед новым годом, как это было традиционно принято. Вместо этого в вечернем выпуске "Вестей" было предложено озвучить обращение Патриарха всех армян, что не было должным образом замечено Первопрестольным и отклонено", - сообщили в Первопрестольном.

Священник Нерсес Хананя комментируя данное решение властей, предположил, что выступление Католикоса было отменено из-за его содержания.

"Начал первый день 2024 года с просмотра поздравительных обращений руководства Армении. Первый канал в РА показал армянам всего мира три выступления.

Примерно 7-8 минут длились обращения спикера парламента РА Алена Симоняна и президента РА Ваагна Хачатряна. Остальное время говорил Пашинян.

Все три выступления связывает один посыл, который в разных форматах доносится до граждан Армении: "мы должны достичь мира и установить нормальные отношения со всеми нашими соседями".

Пашинян примерно три минуты говорил о важности платить налоги и подытожил: "Любишь Родину - плати налоги:Благодаря вашим налогам мы смогли оказать помощь переселенцам из Арцаха".

Потом премьер-министр говорит о том, что всем бюджетникам подняли и еще поднимут зарплаты.

И вдруг с грустным выражением лица он начинает просить прощения у всех и даже у переселенцев из Нагорного Карабаха. Но не стоит радоваться. Как истинный мастер словоблудия, он, прося прощения, на самом деле не просит прощения))

"Я прошу прощения у переселенцев не потому, что совершил по отношению к ним какое- либо преступление или забыл об обязательствах перед вами, а потому, что знаю вашу боль и также ее переживаю:", - сказал Пашинян.

Выступление Католикоса Всех армян в эфир не попало впервые за более чем 30 лет современной независимой Армении.

Вчера наш брат Аветик Арутюнян уже указал на очевидную причину этого инцидента и я с ним полностью согласен. Речь Патриарха была единственной, в которой говорилось, что тема Арцаха для нас не закрыта.

Я не поленился и посмотрел также выступление президента тех самых соседей, с которыми у нас должен быть мир. Алиев говорил 16 минут, из них 14 об Арцахе, военных успехах, приобретении нового современного оружия, масштабной стройке в Восточном Зангезуре.

"Поставили на колени", "выкинули на свалку истории", "террористы", "сепаратисты" - это часть высказываний в адрес армян переселенцев из Арцаха.

"Руководство Армении должно вести себя так, чтобы не вызывать наш гнев", - подытожил сосед", - написал священик.