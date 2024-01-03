Среда, 3 Января 2024 11:37

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян выразил соболезнования Японии в связи с разрушительным землетрясением.

"Я глубоко опечален сообщениями о разрушительном землетрясении и цунами на западе Японии, которые повлекли за собой гибель людей и значительный ущерб. Мои глубочайшие соболезнования главе МИД страны Ёке Камикавой и семьям жертв", - написал Мирзоян в своем микроблоге в Твиттер.

Отмети, что 1 января на территории Японии произошло землетрясение. Эпицентром землетрясения магнитудой 7,6 стал полуостров Ното в центральной Японии.

В результате землетрясения пласт почвы поднялся более чем на четыре метра и сдвинулась на 130 см к западу. Рухнуло множество домов и начались пожары. Серьезные повреждения получили дороги, что затруднило работу спасательных служб. По меньшей мере 62 человека погибли и десятки пострадали. По данным японского правительства, более 97 тысяч человек получили приказ эвакуироваться и провели минувшую ночь в спортзалах и школах, которые используются в качестве эвакуационных центров в чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, 2 января в результате инцидента, не связанного с землетрясением, в аэропорту "Ханэда" в Токио во вторник загорелся пассажирский самолет компании Japan Airlines, столкнувшийся на земле с самолетом береговой охраны. Все находившиеся на борту лайнера 379 человек были эвакуированы. Самолет береговой охраны направлялся в район землетрясения для доставки продовольствия и предметов первой необходимости пострадавшим. На его борту погибли пять человек.