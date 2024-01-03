Среда, 3 Января 2024 11:10

АрмИнфо. Командующий Европейским командованием США (USEUCOM) Роберт Абернети недавно посетил Армению.

Как сообщает USEUCOM, цель визита - оказать содействие в разработке, формализации и предварительной подготовке целей и политики развития сержантского состава для рядовых вооруженных сил Армении. "Прочное партнерство для более сильного будущего!", - говорится в сообщении.

Подробностей о дате визита нет. В Минобороны Армении вовсе не сообщали об этом визите.