Среда, 3 Января 2024 11:09

АрмИнфо. В условиях хаоса и фактического безвластия в регионах на заседании Совета безопасности было принято решение об обращении к ОДКБ ввести миротворческий контингент в Казахстан на срок, необходимый для обеспечения стабильности и безопасности. Об этом в интервью газете Egemen Qazaqstan заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в ответ на вопрос насколько было правильным решение пригласить военнослужащих России в Казахстан в январе 2022 года, ввиду того, что в Москве много говорят о ее спасительной роли во время беспорядков в РК.

В этом ключе Токаев посчитал необходимым подчеркнуть, что обращение было не к России, а к ОДКБ, членом которой является и Казахстан.

"На момент обращения председателем организации была Армения, а в этом году председательство перешло Казахстану.

Контингент ОДКБ был действительно миротворческим и сыграл роль сдерживающего фактора в вакханалии, разыгравшейся в те трагические дни. По договоренности со странами - участницами организации ее контингент покинул страну без каких-либо предварительных условий, к тому же досрочно", добавил президент РК.

Вместе с тем он обратил внимание, что миротворческий контингент ОДКБ не участвовал в контртеррористической операции и не произвел ни одного выстрела.

"Армянский контингент охранял горводоканал и хлебокомбинат "Аксай", белорусский - аэродром в Жетыгене, таджикский и кыргызский - соответственно ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 города Алматы, российский - ТЭЦ-3 и объекты телекоммуникаций. Были угрозы совершения терактов на объектах жизнеобеспечения, поэтому контингент был направлен именно туда. Но самое главное - это позволило высвободить наши силы для проведения контртеррористической операции",- резюмировал президент Казахстана.

Напомним, что 2 января 2022 года в Казахстане начались протесты. Они начались из-за повышения цен на газ, но вскоре переросли в антиправительственные митинги по всей стране. Эти несколько дней в историю страны вошли как "Qandy Qantar" - кровавый январь. Тогда, только по официальным данным, погибло более 200 человек.

Протесты начались в газодобывающем городе Жанаозене на западе Казахстана, но 3-4 января перекинулись на Алматы и другие города страны. 4-5 января в Алмате протесты перешли в массовые беспорядки, в том числе поджоги правительственных зданий и мародёрство, а власти потеряли контроль над городом; были сожжены бывшая резиденция президента и акимат (мэрия), протестующие захватили аэропорт Алматы. В большинстве других городов, включая столицу Казахстана, власти сохраняли контроль над происходящим. В Казахстане было объявлено чрезвычайное положение. 6 января по запросу президента Казахстана была объявлена операция ОДКБ в Казахстане, включавшая вооружённые силы России и ещё 5 стран и заявленная как миротворческая миссия по охране важных объектов и помощи в поддержании правопорядка. Был объявлен режим антитеррористической операции, начались зачистки городов от протестующих. 7 января власти Казахстана сообщили о восстановлении порядка в стране.