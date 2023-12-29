Пятница, 29 Декабря 2023 14:52

АрмИнфо. Телекоммуникационная компания Team Telecom Armenia подвела итоги 2023 года, который ознаменовался выходом компании на рынок капитала, строительством сети нового поколения, переоснащением мобильных станций, стартом проекта Team Energy и рядом других инициатив.

В частности, Team Telecom Armenia является первой телекоммуникационной компанией, акции которой прошли листинг на фондовой бирже Армении. Привлеченные средства компания направит на на расширение высокоскоростной оптико-волоконной сети NGN, строительство сети 5G, активацию новых международных каналов.

Продолжая строительство стратегической сети NGN, компания завершила работы в крупных городах Сюникской области и более чем в десятке городов и сел других областей. В результате 223 000 домохозяйств в разных населенных пунктах Армении уже имеют возможность пользоваться высокоскоростным интернетом с пропускной способностью 25 000 Мбит/с. Компания также модернизировала 34 мобильных станции и добавила новые представительства в центрах данных во Франкфурте и Амстердаме, что повысит качество и надежность интернета в Армении.

С целью стимулирования использования электромобилей в Армении, Team запустила проект по строительству станций быстрой зарядки Team Energy по всей Армении, для использовния которого необходимо загрузить приложение Team Energy.

В сотрудничестве со всемирно известной компанией GeForce Now компания запустила облачный сервис GeForce Games, предлагая своим подписчикам превратить самый обычный компьютер, телевизор, телефон или планшет в мощное игровое устройство, играя в самые популярные игры с высокоскоростным Интернетом.

Во время и после печальных сентябрьских событий компания обеспечила насильственно перемещенных граждан Арцаха доступом к телефону и интернету, активировав телефонные номера с кодом 097 на территории Армении и предоставив бесплатную связь сроком на 6 месяцев. <Прошлый год был годом смелых шагов и решений для Team Telecom Армения. Я рад, что мы смогли реализовать эти большие проекты, несмотря на все вызовы и трудности, с которыми мы столкнулись в 2023 году. За всеми этими успехами стоит наша преданная команда, подписчики и партнеры. Я благодарю всех за их усилия и сотрудничество. Я хочу, чтобы мы каждый день в наступающем году старались менять реальность, делая ее смелее и инновационнее, красочнее и теплее>, - сказал гендиректор компании Айк Есаян.

Со всеми программами компании можно познакомиться по следующей ссылке: youtube.com/supported_browsers?next_url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dz HIwNRoYxB4&feature=youtu.be .