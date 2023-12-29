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 Пятница, 29 Декабря 2023 12:53
Марианна Мкртчян

Полковник ВС Армении: Достойный мир - цель всех нас!

Полковник ВС Армении: Достойный мир - цель всех нас!

АрмИнфо. Достойный мир - цель всех нас. Об этом заявил командующий N-ой воинской частью, полковник Ваан Саркисян во время визита, организованного для СМИ со стороны Минобороны Армении на северо-восточные рубежи страны.

Саркисян сообщил, что ситуация на передовой сравнительно стабильная, выстрелов практические не бывает, так как же как и нет прицельного огня.

На уточнение, закончилась ли война для военных, полковник отметил, что военнослужащий всегда должен быть готов к войне. В этом ключе он отметил, что армянская сторона всегда готова пресечь любую провокацию, и боевой дух военнослужащих высок.

"Боевой дух личного состава высок. Я бы даже сказал, что и у рядовых военнослужащих и у офицерского состава после последней войны боевой дух стал выше, что обусловлено рядом факторов. К примеру, и тем, что у всех есть погибшие родные в ходе войны. Я чувствую, что у личного состава подход к службе стал более осознанным", - отметил офицер, пояснив, что чувствуется, что каждый, надевая военную форму, стремится выполнять поставленную задачу в полной мере, в том числе и направленную на установление достойного мира.

В ходе визита журналисты ознакомились с ситуацией на передовой, проводимыми фортификационными работами, бытовыми условиями военнослужащих на боевых позициях, с работами, проводимы в тылу, повседневной жизнью военнослужащих.

Саркисян не без доли гордости показал оснащение подведомственных ему боевых позиций, отмечая, что у его военнослужащих всегда есть возможность принять горячий душ,  ванная комната оснащена всеми необходимыми условиями для этого, на позициях в круглосуточном режиме есть отопление и освещение. По его словам, к позициям подведено электричество, установлены солнечные панели и генераторы, поэтому, его личный состав всегда обеспечен электроэнергией. Сами позиции оборудованы таким образом, чтобы максимально защитить жизнь военных, оберегающих рубежи страны.

"Все огневые точки защищены, жизнь наших солдат в безопасности", - сказал полковник, демонстрируя окопы. При этом он подчеркнул, что войска готовы к выполнению любых поставленных перед ними задач.

Говоря об уходящем годе, он отметил, что в целом на подведомственной ему территории был без происшествий. "С нашей стороны делается всё, чтобы в ежедневном режиме обеспечить безопасность наших войск. На высоком уровне находятся взаимоотношения между командованием и личным составом. Минимизированы инциденты, связанные с неуставными отношениями", - отметил высокопоставленный офицер.

Военнослужащий-контрактник, 32-летний сержант Папян из города Берд, с которым удалось побеседовать на одной из боевых позиций, отметил, что уже 5 лет стоит на защите государственных рубежей. По его словам, ему нравится военное дело, и поэтому он решил вступить в ряды ВС Армении. Как рассказал контрактник, до этого он занимался спортом - борьбой. "Я пришел в армию, поскольку мне нравится военное дело.  Для меня большая честь быть полезным моей стране", - отметил военнослужащий, добавив, что он готов к выполнению любых поставленных задач, а стране и армянскому народу в новом году желает процветания и достойного мира.

Далее, командующий рассказал об аттестации личного состава. В этом ключе Саркисян назвал программу очень удачной. "Программа позволяет как повысить боеспособность ВС страны, так и социальное положение личного состава. Желающих принять участие в программе достаточно много, особенно среди военнослужащих контрактной службы.  Аттестация проходит достаточно успешно. Естественно всё зависит от самого человека - его физических и умственных способностей. Его готовности работать над собой", - сказал полковник. На уточнение, лично он проходил ли аттестацию, Саркисян сообщил, что заявку подал, и пройдет ее в феврале согласно графику.

По словам офицера, в целом результаты аттестации положительные, "отлично" не так много, в целом все сдают на "хорошо" и "удовлетворительно". "Те, кто сдают на удовлетворительно, уже подают заявки на переаттестацию для получения более высоких оценок", - добавил военный.

В свою очередь уже прошедший аттестацию капитан Арман Аракелян отметил, что ничего сложного для него не было в прохождении этого процесса.

"В целом, в аттестационную программу было включено все то, что есть в нашем учебной программе. Это касается всех предметов: стрельба, физическая подготовка, отработка профессиональных навыков. Аттестация - эта возможность на практике проверить свои знания. В ходе аттестации я не заметил никакой предвзятости", - отметил капитан, выразив убеждение, что для тех, кто служит в рядах ВС Армении не составит никакого труда ее пройти.

На вопрос, какую оценку получил он, Аракелян сообщил, что отлично. "Это позволяет с одной стороны оценить свои знания, повысить физическую подготовку, и вместе с тем улучшить и свое социальное положение", - резюмировал офицер.

В ходе визита также удалось побеседовать с прошедшим аттестацию военнослужащим контрактной службы из Берда, прапорщиком Мхитаром Хачатряном который посвятил 25 лет своей жизни служению родины.

Как рассказал прапорщик, он приступил к изучению условий аттестации, как только в ВС Армении начали внедрять эту систему. "Ничего нового не было. Всё то, с чем мы сталкиваемся в нашей ежедневной службе. Каждый военнослужащий должен выполнять поставленные перед ним задачи. И практическая и теоретическая часть аттестации включают всё, с чем мы сталкиваемся в нашем быту. Ничего нового. Каждый из нас приложил максимум усилий для прохождения аттестации. Я получил четверку", - отметил он.

Говоря о службе в армии, он отметил, что посвятил свою жизнь служению родины. "Я пришел в Вооруженные силы, поскольку уверен, что никто лучше меня самого не может обеспечить защиту границ моей родины. Тем более, что я родился на приграничной территории. Конечно, граница принадлежит всем нам, но я решил, что никто лучше меня не защитит мой дом. Я отдал 20 лет службе в ВС. Однако, после 44-дневной войны, решил, что мне есть еще, что дать родине, и я продлил контракт еще на 5 лет. У меня также сейчас младший сын проходит срочную службы в рядах ВС", - отметил он, добавив, что совсем недавно старший сын завершил срочную службу и демобилизовался.

На уточнение, как он считает, пойдут ли его сыновья по его стопам, Хачатрян признался, что они выбрали иной путь. "Защита родины заключается не только в военной службе, есть еще друге сферы, которые позволяют развиваться нашей стране. Они выбрали иной путь", - подытожил Хачатрян.

Говоря о пожеланиях в новом 2024 году, каждый из военных пожелал стране достойного мира, процветания и развития.

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