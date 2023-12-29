Пятница, 29 Декабря 2023 12:29

АрмИнфо. Армяно-российские отношения в текущем году были неопределенными, что в полной мере отражает ту сложную ситуацию, в котором находится в целом. Об этом в эфире Общественного телевидения Армении заявил посол России в Армении Сергей Копыркин, на уточнение, можно ли сказать, что текущий год был не со всем удачным для армяно-российских отношений.

"Говоря сложный, я имею ввиду те процессы, которые происходят в регионе, в мире. Полагаю, нет смысла перечислять все факторы, которые способствую усложнению этих процессов. Действительно, сейчас происходят глобальные изменения и процессы, которые не могут не сказаться на нашей жизни, страны", - отметил посол, добавив, что видит в отношениях не только негативное.

Он предложил обратить внимание на позитивные перспективы развития сотрудничества между Ереваном и Москвой, на которых зиждутся отношения.

На замечание ведущего, что глава МИД РФ обвиняет Армению в смене вектора, развитии отношений с НАТО, меж тем, как Москва сама взаимодействует с Анкарой - страной- членом НАТО и сама привела его в регион, Копыркин предположил, что здесь есть неправильное восприятие ситуации, постановка вопроса, поскольку Россия не вводила Североатлантический альянс в регион.

На вопрос, разве Турция не член НАТО, дипломат подчеркнул, что в Москве прекрасно осведомлены о характере отношений между Баку и Анкарой.

"В данном случае, присутствие Турции в мониторинговом центре (в оккупированной Акне - ред.), скорее всего, отражение этой реальности",- отметил он.

"Что касается того, что говорил министр иностранных дел России, то мы видим, что внешняя политика Армении серьезно корректируется. И мы обратили серьезное внимание на заявление премьер-министра Армении о том, что вектор не меняется, но, очевидно, что он корректируется, переформировывается. Российская сторона видит эту корректировку в развитии отношений Армении с другими силовыми центрами. Мы в этом не видим ничего плохого. Скорее нас беспокоит то, что коллективный Запад провозгласил России своим стратегическим противником, и даже врагом и западные политики ведут свою политику здесь, в регионе именно в этом ключе", - пояснил Копыркин.

По его словам, если рассматривать ситуацию в этой плоскости, то Россия ко всем действиям Запада относится с еще большей осторожностью. "Конечно же, мы никого не принуждаем к противостоянию, не навязываем политику "либо с нами, либо против нас". Но, в этой ситуации, мы должны учитывать, что цели Запада состоят в том, чтобы вести борьбу с Россией на всех направлениях, в том числе и в этом регионе. И с этой точки зрения, наши опасения оправданы", - сказал дипломат, еще раз напомнив о тесных связях между Арменией и Россией, которые не могут игнорироваться.

На замечание, что Россия не поддержала Армению, когда Азербайджан напал на ее суверенные территории, что заставило Ереван искать альтернативные направления поддержки, Копыркин не согласился с формулировкой, что РФ обвиняет Армению в чем- то. По его словам, Россия исходит из того, что Армения является независимым, суверенным государством и имеет право определять свою политику, в том числе и внешнюю исходя из собственных интересов.

"Что касается опасений, то они оправданы. Россия воспринимает Армению в качестве стратегического союзника и партнера", - сказал он, добавим, что Россия сейчас вынуждена корректировать свои отношения со всеми партнерами и союзниками через призмы навязанного ей противостояния (с Западом - ред.).

Он также не согласился с обвинениями, что Россия не защитила Армению. "Что значит не защитила? То есть она должна была нанести удар? По кому? Нужно признать, что может быть Россия не наносила ударов, но она и не была безразличной. Предпринимались и предпринимаются шаги на высшем уровне для предотвращения дальнейшей эскалации ситуации, чтобы не нарушить основы мирного процесса. В этом заключается роль России в регионе. Я не слушала ни одного заявлениям, в котором бы говорилось, что Россия отказывается от своих союзнических обязательств", - добавил дипломат.