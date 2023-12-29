Пятница, 29 Декабря 2023 11:05

АрмИнфо. Посол Армении в США Лилит Макунц приняла участие в праздничном приеме, организованном в честь глав дипломатических ведомств различных государств государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

<Было чудесно присутствовать на теплом праздничном приеме в честь глав миссий, организованном госсекретарем Блинкеном и г-жой Райан. В 2024 году ожидаем более тесного сотрудничества Армения-США>, - написал Лилит Макунц в своем микроблоге в X (бывший Twitter), опубликовав совместную фотографию.