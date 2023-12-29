Пятница, 29 Декабря 2023 10:42

АрмИнфо. На новогодние праздники на территории Армении ожидается погода без осадков. Об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА.

Согласно источнику, погода без осадков прогнозируется с 29 по 31 декабря, а также 1 и 2 января 2024 года. При этом, 29 и 30 декабря ожидается понижение температуры воздуха на 3-5 градусов. Ветер северо-западный с порывами до 3-6 м/с.

В Ереване также осадков не будет. Температура воздуха в столице 29 декабря днем составит +9-+11, вечером - +3- +5, в ночь с 29 на 30 декабря - 1 - 3 градуса ниже нуля.