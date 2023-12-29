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 Пятница, 29 Декабря 2023 10:42
Александр Аванесов

На новогодние праздники на территории Армении ожидается погода без осадков, но температура воздуха понизится

На новогодние праздники на территории Армении ожидается погода без осадков, но температура воздуха понизится

АрмИнфо. На новогодние праздники на территории Армении ожидается погода без осадков. Об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА.

Согласно источнику, погода без осадков прогнозируется с 29 по 31 декабря, а также 1 и 2 января 2024 года. При этом, 29 и 30 декабря ожидается понижение температуры воздуха на 3-5 градусов. Ветер северо-западный с порывами до 3-6 м/с.

В Ереване также осадков не будет. Температура воздуха в столице 29 декабря днем составит +9-+11, вечером - +3- +5, в ночь с 29 на 30 декабря - 1 - 3 градуса ниже нуля.

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