Пятница, 29 Декабря 2023 09:54

АрмИнфо. Пребывание российских миротворцев в Нагорном Карабахе запланировано до ноября 2025 года, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов выступая на итоговом брифинге министерства, говоря о дальнейшей судьбе российских миротворцев в Нагорном Карабахе, принимая во внимание его полную деарменизацию.

"Есть трехстороннее заявление. Оно подписано на уровне лидеров (лидеров Азербайджана, Армении и РФ от 10 ноября 2020 г.). Пребывание миротворцев в Нагорном Карабахе предусмотрено до ноября 2025 года",- отметил Байрамов.