Четверг, 28 Декабря 2023 20:33

АрмИнфо. Гражданская миссия ЕС в Армении провела патрулирование по вопросам безопасности в селе Хачик (в Вайоцдзорской области РА) на армянской стороне границы с Азербайджаном, сообщается в микроблоге миссии в Х.

<Целью патрулирования является оценка ситуации с безопасностью на местах>, - говорится в сообщении.

23 января с.г. Совет ЕС одобрил новую гражданскую миссию Европейского Союза в Армении (EUMA) в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP). Как говорилось в сообщении ЕС, цель Миссии - способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплять доверие на местах и обеспечивать условия, способствующие усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поддерживаемым ЕС. Штаб-квартира EUMA расположена в Ехегнадзоре, оперативные базы - в Джермуке, Горисе, Капане, Мартуни, Иджеване и Ехегнадзоре, а офис связи и поддержки - в Ереване.