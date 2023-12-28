Четверг, 28 Декабря 2023 12:38

АрмИнфо. Очевидно, что "геополитические шпагаты" премьер- министра Армении Никола Пашиняна ни к чему хорошему не приведут. Об этом 28 декабря журналистам заявила бывший депутат Национального Собрания РА Наира Зограбян, комментируя итоги недавнего визита армянского премьера в Россию.

По словам Зограбян, этим визитом не следует считать, что для Никола Пашиняна отныне западная площадка полностью провалена. "Он будет пытаться как можно дольше манипулировать ситуацией, используя "эффект домино" для того, чтобы усидеть на двух стульях", - сказала Зограбян, добавив, что подобного рода попытки приводят к "геополитическим шпагатам". Она заметила, что посылы действующего главы правительства из Санкт-Петербурга в адрес Запада о том, что ЕАЭС - это не политическая, а чисто экономическая структура, просто смехотворны, поскольку экономика - это прямое последствие осуществляемой политики.

Зограбян заметила, что если Пашинян действительно решит отказаться от услуг Запада, то страна очень быстро почувствует на себе последствия экономических и политических санкций. "В этом случае вдруг выяснится, что осуществляемые в Армении судебные процессы над неугодными для властей лицами являются ни чем иным, как политическими преследованиями. Запад начнет куда большее внимание обращать на судебный процесс против экс-министра образования и науки Армена Ашотяна, который в дальнейшем я намерена буду требовать зафиксировать, как классический элемент политического фарса. То же самое касается Нарека Маляна, Мамикона Асланяна и многих других, по делам которых нет пострадавших, что само по себе является нонсенсом", - сказала Зограбян.

Она заметила, что в результате политических жонглирований со стороны Пашиняна страна оказалась в крайне тяжелом положении. <Если здравомыслящей политической элите и общественности не удастся объединиться, премьер- министр РА продолжит свою губительную для страны миссию, он как и прежде, будет сдавать территории и выносить Республику Армения на международный тендер>, - сказала экс-депутат, напомнив о решении Милли Меджлиса Азербайджана, который признал значительную часть территории Армении своей территорией. "На первом этапе они под видом беженцев направят в Армению 140 тысяч убийц, рецидивистов и наркоманов беженцев в нашу страну, после чего начнется захват всей страны", - сказала Зограбян.