Среда, 27 Декабря 2023 18:39

АрмИнфо. Вице- премьер РА Тигран Хачатрян и министр территориального управления и инфраструктур РА Гнел Саносян 27 декабря провели встречу с вынужденными переселенцами из Нагорного Карабаха, поселившимися в общине Чамбарак. Об этом сообщает пресс-служба Министерства территориального управления и инфраструктур РА.

Источник отмечает, что во встрече также приняли участие губернатор Гегаркуникской области Карен Саркисян, мэр общины Чамбарак Вазген Адамян, руководители общин.

Вице-премьер-министр приветствовал вынужденных переселенцев и их желание остаться и жить в общине Чамбарак. Хачатрян представил ранее начатые правительством РА программы поддержки, поинтересовался, остались ли за бортом этих программ те, кто решил обосноваться в Чамбараке. Представив долгосрочные планы правительства на ближайшее будущее, вице-премьер заметил, что вопрос обеспечения жильем будет в этих планах приоритетом. "В ближайшее время мы сформируем окончательный подход к вопросам программы жилищного обеспечения. Я думаю, что к концу февраля мы дадим вам знать, как это должно происходить. Очень важно, что большинство семей уже нашли место для временного проживания. Надеемся, что условия, которые будут предложены в программах господдержки в ближайшее время, будут содержать для вас значительно большие возможности, как в плане ведения сельскохозяйственной деятельности на прилегающей к жилью территории, так и в плане других условий. Ясно одно: каждая семья в Армении должна иметь возможность иметь свой дом", - сказал Тигран Хачатрян.

Во второй части встречи прошла сессия вопросов и ответов, в ходе которой вынужденные переселенцы адресовали чиновникам волнующие их вопросы, которые в основном касались технических проблем, связанных с использованием программ поддержки, неточностей в документах, а также получением пенсий и пособий.

Подводя итоги встречи, министр территориального управления и инфраструктур РА Гнел Саносян подчеркнул, что целью встречи было попытаться получить от присутствующих предложения относительно предстоящих шагов правительства.<Мы готовы сделать все, чтобы создать для вас достаточные условия для пребывания и проживания в Армении. Мы хотим в результате наших обсуждений принять решение, которое действительно даст результат, и после этих непростых испытаний вы сможете продолжить свою жизнь, образ жизни или работу в тех направлениях, которые вам нравятся, в более комфортных условиях", - заключил министр.