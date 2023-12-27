Среда, 27 Декабря 2023 18:36

АрмИнфо. Армения не единожды заявляла о своей решительности добросовестно и конструктивно вести переговоры с Азербайджаном, окончательным итогом которых станет установление отношений и мира в регионе. Об этом 27 декабря в ходе пресс-конференции в Ереване с коллегой из Ирана заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ответ на вопрос, станет ли регион очевидцем мира.

<Мы не единожды подтверждали нашу приверженность этому процессу, и в целом установлению долгосрочного мира в регионе>, - сказал он, напомнив, о том, что Армения работала с Азербайджаном по нескольким направлениям в несколько этапов, в том числе и по мирному договору.

Он также сообщил, что Армения на днях получила от Азербайджана ответ на шестой пакет предложений, изучит его и в надлежащей форме ответит.

<Естественно, есть утверждения о сложившемся реальном окне возможностей для доведения мирных переговоров до их логического конца. Я, конечно же, должен согласиться с этими утверждениями. У нас действительно есть возможность установить мир, несмотря на множество препятствий и сложностей, несмотря на насильственную депортацию армянского населения Нагорного Карабаха, агрессивной риторики и слов ненависти. Мы действительно видим этот шанс>, - продолжил Мирзоян, добавив, что он как представитель правительства Армении со своей стороны делает всё возможное для доведения этого процесса до логического конца. Вместе с тем он сожалением констатировал, что ни одно государство в мире не в состоянии в одиночку подписать мирный договор. Мирзоян добавил, что на конструктивность Армении должен быть аналогичный подход со стороны Азербайджана. <Да, такая возможность есть, и она зависит не только от конструктивной вовлеченности армянской стороны, но и азербайджанской. И мы надеемся, что Азербайджан проявит эту конструктивность. Мы видим и позитивные сигналы, такие как договоренности, достигнутые в ходе последних контактов, когда состоялся обмен удерживаемыми лицами и военнопленными, а Армения поддержала кандидатуру Азербайджана на проведение COP29 (Климатической конференции). Но, с другой стороны мы видим и негативные сигналы. Я имею ввиду периодически звучащие со стороны Азербайджана агрессивные заявления, слов ненависти, отказ от встреч, однако, я надеюсь, что конструктивизм одержит вверх>, - сказал Мирзоян.

Он также подтвердил приверженность Еревана проведению делимитации и демаркации границы с Азербайджаном по самым свежим картам Генштаба СССР. По его словам, для Армении крайне важно зафиксировать в мирном договоре упоминание карт, для того, чтобы сделать дальнейший процесс делимитации более предсказуемым. <У нас нет окончательного текста мирного договора, но сейчас обсуждаем возможность обеспечения предсказуемости делимитации и демаркации>, - резюмировал глава МИД Армении.