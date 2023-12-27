Среда, 27 Декабря 2023 12:27

АрмИнфо. Сотрудники бакинского офиса Международного комитета Красного Креста (МККК) посетили бывшее и действующее военно-политическое руководство Арцаха, удерживаемое в заложниках в Азербайджане.

Как сообщила руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова. Визит состоялся в декабре, были проведены встречи один на один с удерживаемыми в плену и созданы условия для контактов с их семьями. Им также были переданы посылки от их семей.

"В соответствии со своим мандатом в ходе посещений МККК оценивает обращение с задержанными и условия их содержания, создает условия для восстановления или продолжения их контактов с семьями. В соответствии с процедурами МККК, наблюдения и рекомендации относительно посещений доводятся только до задержавшей стороны", - отметила она.

Отметим, что до сих пор не известно точное число армянских военнопленных и заложников удерживаемых в азербайджанских тюрьмах. Среди удерживаемых в азербайджанском плену, в том числе 8 бывших и действующих представителей военно- политического руководства Арцаха. Это бывшие президенты Арцаха Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, бывший министр иностранных дел Давид Бабаян, а также спикера парламента Давид Ишханян, экс-командующий Армией обороны Арцаха, генерал Левон Мнацаканян, генерал Давид Манукян и экс-госминистр Рубен Варданян.