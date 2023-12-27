Среда, 27 Декабря 2023 10:35

АрмИнфо. Сегодня власти Армении и Азербайджана пытаются убедить армянский народ, что отмена знаменитого указа президента Арцаха (о ликвидации НКР - ред.) может привести к новой азербайджанской агрессии. Об этом на своей странице в Фейсбук написал депутат парламента Армении от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян, комментируя документ, принятый вчера азербайджанским парламентом о возвращении азербайджанцев на "свою историческую землю в Армению".

По его словам, чтобы подлатать страницу Арцаха и убрать эту тему из окончательной повестки дня, Азербайджан сразу после 44-дневной войны убрал положение о Нагорном Карабахе из повестки переговоров.

"А в течение 2021-23 годов поэтапно, даже после проведенной агрессии, чтобы подстраховаться, на уровне парламента продвигает так называемое "право азербайджанцев вернуться в Армению".

Параллельно с этим в течение того же периода Азербайджан осуществил несколько атак на суверенные территории РА и оккупировал территорию площадью около 200 квадратных километров.

Сейчас власти Армении и Азербайджана пытаются убедить армянский народ, что отмена знаменитого указа президента Арцаха может привести к новой азербайджанской агрессии", - добавил депутат.

В этом ключе он обратил внимание, что последние 3 года Азербайджан поступал с правительством РА так, как хотел: развязывал войну, нарушал договор, лгал, обдуривал, использовал как "тряпку".

При этом он констатировал, что только наивный человек может думать, что если Азербайджан поставил перед собой цель снова что-то отобрать у Армении, то он не найдет возможности.

"Вопрос Арцаха встал костью в горле властей Армении и Азербайджана, и чтобы избавиться от него, они говорят на языке совместного шантажа и угроз.

"Переварив" знаменитый указ, они будут действовать аналогичным образом в отношении различных областей РА, чтобы удовлетворить все ожидания территориальных и политических амбиций Азербайджана", - резюмировал Абрамян.