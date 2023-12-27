Среда, 27 Декабря 2023 10:05

АрмИнфо. Построенная в XIV веке армянская церковь Сурб Саркис в Феодосии, где покоится прах живописца Ивана Айвазовского, пострадала в результате ракетной атаки ВСУ на порт города.

Как сообщают крымские СМИ, взрывной волной в храме выбило несколько витражей, которые представляют культурную ценность и были изготовлены еще в 70-ых года XIX века. Они были аккуратно собраны прихожанами для дальнейшего восстановления. Представители церкви надеются, что реставраторам удастся хотя бы частично их восстановить. Каменная часть храма в целом не пострадала, лишь в нескольких местах осыпалась штукатурка.

Отметим, что в ночь на 26 декабря ВСУ нанесли ракетный удар по феодосийскому морскому порту. Удар был нанесен по БДК "Новочеркасск", который согласно СМИ затонул после детонации боеприпасов на судне. В результате атаки один человек погиб, четверо получили ранения. Двое пострадавших находятся на лечении в стационаре. Их состояние врачи оценивают, как средней степени тяжести. В прилегающих к порту домах повреждена инфраструктура, выбиты окна, витрины магазинов.

Церковь Сурб Саркис, принадлежащая Армянской Апостольской Церкви, была построена в 1330 году и является старейшим храмом города и одним из старейших в Крыму. В ее дворе покоится прах живописца Ивана Айвазовского.