Среда, 27 Декабря 2023 09:52

АрмИнфо. Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян сегодня, 27 декабря, прибудет с рабочим визитом в Армению.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в министерстве иностранных дел состоится встреча министров иностранных дел Армении и Ирана, за которой последует совместная пресс-конференция Арарата Мирзояна и Хоссейна Амира Абдоллахияна.

Примечательно, что перед приездом в Ереван глава МИД Ирана провел телефонный разговор с коллегами из Азербайджана и России Джейхуном Байрамовым и Сергеем Лавровым.

Главы МИД Ирана и Азербайджана обсудили двустороннее и многосторонне сотрудничество, текущую ситуацию в регионе и перспективы нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

В беседе с Лавровым был выражен обоюдный настрой на дальнейшее наращивание двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе с опорой на подписанное 25 декабря в Санкт-Петербурге Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном.

В развитие контактов на различных уровнях обсуждены актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повестки дня, представляющие взаимный интерес. Заметим, что на прошлой неделе глава МИД России созванивался с коллегами из Ирана, Армении, Азербайджана и еще Турции.