Вторник, 26 Декабря 2023 20:48

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принимает участие в неформальном саммите стран-участниц СНГ, который проходит в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пресс-служба правительства, в ходе встречи участники обсуждают вопросы, касающиеся сотрудничества на пространстве СНГ.

Российский лидер Владимир Путин отметил, что по итогам 10 месяцев 2023 года товарооборот между странами СНГ продемонстрировал устойчивый рост. По его словам, за отчетный период объем взаимной торговли вырос на 2% годовых, составив $83.7 млрд.

<Естественно, мы уделим самое пристальное внимание дальнейшему укреплению экономическому сотрудничества в рамках СНГ>, - подчеркнул он.

Сообщается, что до саммита главы государств посетили музей-заповедник <Павловск>, после чего отправились к Екатерининскому дворцу, комплексу дворцов и садов Петергофа, где ознакомились с экспонатами, имеющими историческое значение.