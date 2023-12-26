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АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принимает участие в неформальном саммите стран-участниц СНГ, который проходит в Санкт-Петербурге.
Как сообщает пресс-служба правительства, в ходе встречи участники обсуждают вопросы, касающиеся сотрудничества на пространстве СНГ.
Российский лидер Владимир Путин отметил, что по итогам 10 месяцев 2023 года товарооборот между странами СНГ продемонстрировал устойчивый рост. По его словам, за отчетный период объем взаимной торговли вырос на 2% годовых, составив $83.7 млрд.
<Естественно, мы уделим самое пристальное внимание дальнейшему укреплению экономическому сотрудничества в рамках СНГ>, - подчеркнул он.
Сообщается, что до саммита главы государств посетили музей-заповедник <Павловск>, после чего отправились к Екатерининскому дворцу, комплексу дворцов и садов Петергофа, где ознакомились с экспонатами, имеющими историческое значение.
|Никол Пашинян принимает участие в неформальном саммите стран-участниц СНГ
|Спикер Парламента: Республика Армения будет руководствоваться исключительно своими интересами
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 27 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:
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|Генрих Мхитарян готов к продлению контракта с миланским <Интером>
|220 семей, вынужденно переселенных из Арцаха, найдут приют под одной крышей - СППА
|ЕАЭС - это экономическое объединение, которое не должно иметь политической и, тем более, геополитической повестки - премьер-министр РА
|На дорогах ряда регионов Армении бушует метель - Спасательная служба
|Не Ереван, а Москва: Юбилейное заседание ЕАЭС по предложению Лукашенко и Пашиняна пройдет в России
|Температура воздуха в Армении повысится еще на 7-10 градусов
|Россия с 1 января передаст председательские функции в ЕАЭС Армении - Путин
|Лукашенко уверен: Армения никуда не денется
|В Кремле оценил вероятность встречи Пашиняна и Алиева в Петербурге
|Сотрудничество в ЕАЭС продвигается весьма успешно и динамично, способствуя раскрытию экономического потенциала - Путин
|Лукашенко не держит обиды на Пашиняна
|Азербайджан до сих пор препятствует созданию экспертной миссии ЮНЕСКО в Арцахе - замглавы МИД Армении
|Баку и Тегеран определили "дорожную карту" для возобновления работы посольства Азербайджана в Иране
|"Вместе" выразило солидарность с властями и насильственно перемещенным населением Республики Арцах
|Комиссия по телевидению и радио Армении ответила на заявление Посольства России
|В Ереване подтвердили получение ответа от Баку по тексту мирного договора
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Армения очень четко решила изменить свою внешнюю политику и отойти на некоторое расстояние от Москвы - Спецпредставитель НАТО
|Армен Бегоян: Зеленые зоны столицы в текущем году выросли еще на 20 гектаров
|Путин и Пашинян смогут пообщаться "на полях" саммитов СНГ и ЕАЭС - Кремль
|В Первопрестольном Эчмиадзине выступили с разъяснениями в связи ситуацией вокруг настоятеля Татевского монастыря Отца Микаэла
|Двадцать дней на пустой ответ: Оппозиционный депутат удивлен ответом Минобороны Армении на свой запрос
|Альфред Кочарян о музее ковров Шуши: Как государство мы открыты для обсуждений и сотрудничества
|В наступающем году российско-армянские отношения должны выйти на новый, конструктивный уровень - политолог
|Адвокат из Аргентины и турецкий журналист написали открытое письмо в МККК с просьбой прояснить судьбу пленного Вигена Эулджекчяна
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|Доктор Стэндфордского университета перечислил мифы, распространенные в Армении группой агитаторов - грантоедов
|Температура воздуха в Армении повысится на 4-6 градусов
|Пашинян отбыл в РФ
|Замглавы МИД: В ближайшей перспективе предстоит существенное расширение дипприсутствия России за рубежом, в том числе и в Армении
|Сегодня в Армении происходит политическая "декарабахизация" - Маркедонов
|В Парке Дружбы Гюмри с 24 декабря начнет функционировать открытый каток
|Владимир Григорян покинул пост советника президента Республики Арцах
|На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|В Кельне демонтировали памятник Геноциду армян
|В Минобороны Армении рассказали о ситуации на северо-восточных рубежах страны
|Замглавы МИД России провел переговоры в Баку
|Лавров и Байрамов обсудили ситуацию на Южном Кавказе
|Замглавы МИД РА рассказал на Форуме древних цивилизаций о фактах вандализма в отношении армянских памятников в Нагорном Карабахе
|Глава МИД Ирана: страны региона могут сыграть конструктивную роль в установлении мира между Азербайджаном и Арменией
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