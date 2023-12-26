Вторник, 26 Декабря 2023 20:32

АрмИнфо. Республика Армения будет руководствоваться исключительно своими интересами. Подобным образом спикер Парламента прокомментировал визит главы правительства Армении Никола Пашиняна в Санкт-Петербург для участия в заседании ЕАЭС и саммите СНГ.

На замечание журналистов о том, не является ли визит Пашиняна в Санкт-Петербург шагом назад от европейского курса, Симонян заметил, что Армения никогда официально не заявляла, что делает разворот в сторону Запада.

<Армения и Россия находятся в одном экономическом союзе, и экономика нашей страны проживает значительный рост. И мы не можем упустить возможность председательствовать в нашем экономическом поясе. Это необходимо для Республики Армения>, - пояснил он.

При этом Симонян напомнил, что недавно отказался от участия в саммите ОДКБ, поскольку все еще имеется серьезное недовольство работой Организации.

<Прошу не спешить с выводами о шагах вперед/назад. Республика Армения продолжит преследовать свои интересы. И если визит в Санкт-Петербург им соответствует, мы поедем туда, если же нет - не поедем, как это уже бывало в этом году>, - сказал он.