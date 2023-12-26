Вторник, 26 Декабря 2023 17:24

АрмИнфо. Пусть все те, кто в Армении разделяет устремления по закрытию страницы Арцаха под предлогом предотвращения столкновений с Азербайджаном, тщательно следят за действиями геноцидального и диктаторского режима Алиева. Так прокомментировал экс-госминистр Арцаха Артак Бегларян сегодняшний документ, принятый парламентом Азербайджана, в котором выражаются территориальные притязания к Армении.

"Документ, принятый сегодня парламентом Азербайджана относительно Республики Армения, является новым агрессивным актом в отношении Армении и армянского народа. Он изобилует ложными историческими и политико-правовыми терминами и утверждениями.

До тех пор, пока права народа Арцаха не будут восстановлены на его исторической Родине, и пока в Азербайджане не будет устранена система армянофобии, мира в регионе быть не может. Уступчивость и миролюбие одной стороны конфликта, в условиях продолжающейся враждебности со стороны другой стороны, приведет только к новым уступкам и трагедиям", - отметил он.