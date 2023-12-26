Вторник, 26 Декабря 2023 16:45

АрмИнфо. В Азербайджане решили на законодательном уровне узаконить притязания на суверенные территории Армении.

Так, сегодня в Милли Меджлисе АР был принят примечательный документ "Заявление о возвращении западных азербайджанцев на историческую Родину".

В этом документе, ни много ни мало утверждается, что азербайджанцы жили на территории Армении веками. "Исторические документы и карты доказывают, что большинство проживавшего здесь населения составляли азербайджанцы", - говорится далее в документе.

При этом в документе не поясняется, как представители государства, созданного 100 лет назад, могли проживать на этой территории веками, да еще и составлять большинство.

Подобными инициативами, Азербайджан пытается поэтапно легитимизировать свои территориальные притязания на исторические суверенные территории Армении. Всё это происходит на фоне молчания армянских властей и международного сообщества, которые проигнорировали деарменизацию Арцаха и изгнание всего армянского коренного населения, живущего на этих землях на протяжении тысячелетия.

В АрмИнфо также обратились в МИД Армении с просьбой прокомментировать данные действия Азербайджана. На момент публикации материала внешнеполитическое ведомство еще ни как не отреагировало.