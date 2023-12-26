Вторник, 26 Декабря 2023 16:26

АрмИнфо. Точку в решении проблемы Арцаха стремятся поставить ставленники премьер-министра РА Никола Пашиняна. Об этом 26 декабря на брифинге заявил руководитель оппозиционной парламентской фракции <Честь имею> Айк Мамиджанян.

По его словам, под сдачей Арцаха Азербайджану необходимо ставить многоточие и понять, по чьей вине это произошло. По данным социологических опросов, более 25% граждан страны считают, что Арцах был сдан по причине предательской политики властей Армении. <Причем, в данном случае речь идет не о гражданах, которые так считают, а которые об этом публично заявляют. В условиях задержаний и направлений в тюрьмы лиц даже за лайки в социальных сетях эта цифра выглядит весьма солидно. Я не знаю другой такой страны, в которой каждый четвертый житель считает правительство предателями>, - подчеркнул депутат.

Он напомнил об опасениях президента Азербайджана Ильхама Алиева относительно возможности прихода к власти в Армении реваншистских сил. <Отмечу, что под реваншистскими силами турки, азербайджанцы и Пашинян имеют в виду национально-патриотические силы армянского государства. Вывод напрашивается сам по себе: у власти в Армении находятся лица, близкие к сердцу Ильхама Алиева, который сам неоднократно отмечал, что когда возникала угроза прихода к власти в РА этих сил, он организовывал очередную агрессию против Армении или Арцаха. Считаю это лучшей характеристикой власти Пашиняна>, - отметил оппозиционер, добавив, что хозяев нынешнего премьер-министра много, которым он всячески пытается угодить. Одним из таких хозяев, продолжил Мамиджанян, является Ильхам Алиев, согласно характеристике последнего.

Исходя из этого, Мамиджаняна считает Пашиняна антиармянским деятелем. В то же время, он затруднился ответить на вопрос о том, является ли действующий глава кабмина пророссийской или прозападной фигурой. "Одно могу сказать точно: Пашинян - антиармянский деятель. В этом наглядно можно убедиться, посмотрев на карту Республики Армения и уже несуществующей Нагорно-Карабахской Республики", - сказал он.

Комментируя по просьбе журналистов отношения Еревана с Москвой, депутат напомнил, что еще весной этого года спикер парламента РА Ален Симонян называл правящую команду самой пророссийской властью в истории Армении. Спустя некоторое время после этого Симонян вступил в словесную дуэль с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой. До этого были противоречивые действия и заявления Пашиняна, который, с одной стороны, отправлял саперов в Сирию в составе российской миссии, с другой - подвергал уголовному преследованию тогдашнего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова.

Оппозиционер также констатировал, что протестные движения прошлых лет не достигли своей основной цели, поскольку был ряд ошибок, часть объективных, часть нет. <Я считаю контрпродуктивным публично говорить об этих ошибках, потому что у меня нет привычки зарабатывать политические дивиденды за счет своих товарищей по борьбе. Это не к лицу РПА>, - сказал он, добавив, что за последние 5 лет не было ни одной борьбы, к которой РПА не присоединилась бы. <Но давайте зафиксируем, что за все эти годы РПА выступала не инициатором, а сторонником. Очередь как будто за нами. Республиканская партия не может приспособиться к предателям и капитулянтам по одной простой причине. Мы не сможем смотреть в глаза друзьям, родственникам, членам семей участников нашей борьбы, которые в настоящее время находятся в заключении в результате этой борьбы - сыновей Ашотяна, детей Маляна, членов семьи Асланяна, всех остальных друзей-политзаключенных. Или как мы можем адаптироваться, когда каждый день на улице, в Facebook мы видим трагедии, которые пережили сотни тысяч наших соотечественников>, - сказал парламентарий.

Мамиджанян добавил, что не уточняет планы РПА, поскольку это нанесет ущерб эффективности этих программ.