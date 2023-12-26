Вторник, 26 Декабря 2023 13:50

АрмИнфо. Союз армянских организаций Франции (CCAF) осуждает решение мэрии Кёльна демонтировать мемориал Геноцида армян.

"Действуя таким образом, Кёльн не только попирает память жертв, но и становится соучастником преступления, что представляет собой молчаливое поощрение для будущих поколений", - говорится в записи CCAF в социальной сети Твиттер.

Напомним, что памятник в Кёльне был установлен 15 апреля 2018 года активистами из инициативной группы "Помнить о геноциде". Полутораметровая стальная скульптура была установлена поблизости от Кельнского собора около моста Гогенцоллернов. Трехгранная пирамида увенчана бронзовым гранатом, пронзенным острием. "Эта боль затрагивает всех нас", - гласит надпись на мемориале, выгравированная на армянском, английском, немецком и турецком языках.

С тех пор, памятник неоднократно возводился и демонтировался после протестов турецких националистов. После марша турецких националистов, в том числе сторонников расистских крайне правых объединений " Ülkü Ocakları" и DITIB, в конце октября город принял решение: "Памятник должен быть снесен". Он был демонтирован 21 декабря.