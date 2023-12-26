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АрмИнфо. Союз армянских организаций Франции (CCAF) осуждает решение мэрии Кёльна демонтировать мемориал Геноцида армян.
"Действуя таким образом, Кёльн не только попирает память жертв, но и становится соучастником преступления, что представляет собой молчаливое поощрение для будущих поколений", - говорится в записи CCAF в социальной сети Твиттер.
Напомним, что памятник в Кёльне был установлен 15 апреля 2018 года активистами из инициативной группы "Помнить о геноциде". Полутораметровая стальная скульптура была установлена поблизости от Кельнского собора около моста Гогенцоллернов. Трехгранная пирамида увенчана бронзовым гранатом, пронзенным острием. "Эта боль затрагивает всех нас", - гласит надпись на мемориале, выгравированная на армянском, английском, немецком и турецком языках.
С тех пор, памятник неоднократно возводился и демонтировался после протестов турецких националистов. После марша турецких националистов, в том числе сторонников расистских крайне правых объединений " Ülkü Ocakları" и DITIB, в конце октября город принял решение: "Памятник должен быть снесен". Он был демонтирован 21 декабря.
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 27 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:
|Бегларян: Документ, принятый парламентом Азербайджана относительно Армении - новый агрессивный акт в отношении армянского народа
|Ардшинбанк перераспределяет средства новогодних празднований в пользу семей из Арцаха
|В Азербайджане решили на законодательном уровне узаконить притязания на суверенные территории Армении
|Оппозиционер: я не знаю другой такой страны, в которой каждый четвертый житель считает правительство предателями
|Путин и Пашинян побеседовали во время экскурсии по музею-заповеднику "Павловск"
|В Петербурге состоялась встреча Лукашенко-Алиев
|Азербайджан объявил "персонами нон грата" двух сотрудников посольства Франции
|CCAF осуждает решение мэрии Кёльна демонтировать мемориал Геноцида армян
|Жанна Андреасян: Армянские ученые становятся более конкурентоспособными на международной арене
|Оппозиции не удалось сорвать заседание Совета старейшин Еревана - <Общественный голос> обеспечил кворум
|Сборная Армении стартует в чемпионате мира по быстрым шахматам
|Миллиардер Рубен Варданян имел все возможности избежать бакинского плена, но остался верен своему слову - Сенор Асратян
|Генрих Мхитарян готов к продлению контракта с миланским <Интером>
|220 семей, вынужденно переселенных из Арцаха, найдут приют под одной крышей - СППА
|ЕАЭС - это экономическое объединение, которое не должно иметь политической и, тем более, геополитической повестки - премьер-министр РА
|На дорогах ряда регионов Армении бушует метель - Спасательная служба
|Не Ереван, а Москва: Юбилейное заседание ЕАЭС по предложению Лукашенко и Пашиняна пройдет в России
|Температура воздуха в Армении повысится еще на 7-10 градусов
|Россия с 1 января передаст председательские функции в ЕАЭС Армении - Путин
|Лукашенко уверен: Армения никуда не денется
|В Кремле оценил вероятность встречи Пашиняна и Алиева в Петербурге
|Сотрудничество в ЕАЭС продвигается весьма успешно и динамично, способствуя раскрытию экономического потенциала - Путин
|Лукашенко не держит обиды на Пашиняна
|Азербайджан до сих пор препятствует созданию экспертной миссии ЮНЕСКО в Арцахе - замглавы МИД Армении
|Баку и Тегеран определили "дорожную карту" для возобновления работы посольства Азербайджана в Иране
|"Вместе" выразило солидарность с властями и насильственно перемещенным населением Республики Арцах
|Комиссия по телевидению и радио Армении ответила на заявление Посольства России
|В Ереване подтвердили получение ответа от Баку по тексту мирного договора
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Армения очень четко решила изменить свою внешнюю политику и отойти на некоторое расстояние от Москвы - Спецпредставитель НАТО
|Армен Бегоян: Зеленые зоны столицы в текущем году выросли еще на 20 гектаров
|Путин и Пашинян смогут пообщаться "на полях" саммитов СНГ и ЕАЭС - Кремль
|В Первопрестольном Эчмиадзине выступили с разъяснениями в связи ситуацией вокруг настоятеля Татевского монастыря Отца Микаэла
|Двадцать дней на пустой ответ: Оппозиционный депутат удивлен ответом Минобороны Армении на свой запрос
|Альфред Кочарян о музее ковров Шуши: Как государство мы открыты для обсуждений и сотрудничества
|В наступающем году российско-армянские отношения должны выйти на новый, конструктивный уровень - политолог
|Адвокат из Аргентины и турецкий журналист написали открытое письмо в МККК с просьбой прояснить судьбу пленного Вигена Эулджекчяна
|Азербайджан ответил на 6 пакет предложений Армении по мирному договору
|Доктор Стэндфордского университета перечислил мифы, распространенные в Армении группой агитаторов - грантоедов
|Температура воздуха в Армении повысится на 4-6 градусов
|Пашинян отбыл в РФ
|Замглавы МИД: В ближайшей перспективе предстоит существенное расширение дипприсутствия России за рубежом, в том числе и в Армении
|Сегодня в Армении происходит политическая "декарабахизация" - Маркедонов
|В Парке Дружбы Гюмри с 24 декабря начнет функционировать открытый каток
|Владимир Григорян покинул пост советника президента Республики Арцах
|На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|В Кельне демонтировали памятник Геноциду армян
|В Минобороны Армении рассказали о ситуации на северо-восточных рубежах страны
|Замглавы МИД России провел переговоры в Баку
|Лавров и Байрамов обсудили ситуацию на Южном Кавказе
|Замглавы МИД РА рассказал на Форуме древних цивилизаций о фактах вандализма в отношении армянских памятников в Нагорном Карабахе
|Глава МИД Ирана: страны региона могут сыграть конструктивную роль в установлении мира между Азербайджаном и Арменией
|Team Telecom Armenia подарит новогоднюю сказку арцахским детям
|В Ереване открылась Рождественская ярмарка
|Раскрыт один из крупнейших случаев незаконного оборота и контрабанды наркотиков в Армении - СК
|Пашинян уверен, что переизбрание президента Египта придаст новый заряд армяно- египетской дружбе
|Оппозиционер: кроме как игры на пианино, вы президенту какие-либо полномочия оставите или нет?
|Выражаю готовность к дальнейшему укреплению двусторонних дружественных отношений: Пашинян новому эмиру Кувейта
|Самвел Шахраманян: В правовом поле Республики Арцах нет документа, предусматривающего роспуск государственных учреждений
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