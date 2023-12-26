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АрмИнфо. Союз промышленников и предпринимателей Армении инициировал программу, согласно которой планируется обеспечить 220 семей, вынужденно переселенных из Арцаха, квартирами в едином жилом комплексе. Об этом говорится в сообщении Союза.
Согласно источнику, планируется, в частности, завершить строительство одного из жилых комплексов, оставшихся незавершенным после разрушительного землетрясения в Гюмри еще с советских времен. Уже проведены проектные работы, фундаменты здания проверены на сейсмостойкость, всего на реализацию программы потребуется 1,5 млрд драм.
По словам председателя СППА Арсена Казаряна, Союз возьмет на себя более 20% необходимых расходов, предпринимаются усилия по привлечению других источников финансирования. Казарян отметил, что после насильственной депопуляции Арцаха в Союзе прошли обсуждения, были предприняты шаги по сохранению генофонда арцахских армян. Представители СППА обратились к армянским бизнесменам, и сегодня многие члены Союза активно работают над социальными вопросами и трудоустройством арцахских армян, ставших беженцами. "Строительство жилого комплекса станет еще одним шагом на пути облегчения социальных и жизненных проблем наших братьев и сестер из Арцаха, их объединение под одной крышей будет способствовать сохранению их идентичности", - сказал Арсен Казарян.
|Оппозиции не удалось сорвать заседание Совета старейшин Еревана - <Общественный голос> обеспечил кворум
|Сборная Армении стартует в чемпионате мира по быстрым шахматам
|Миллиардер Рубен Варданян имел все возможности избежать бакинского плена, но остался верен своему слову - Сенор Асратян
|Генрих Мхитарян готов к продлению контракта с миланским <Интером>
|220 семей, вынужденно переселенных из Арцаха, найдут приют под одной крышей - СППА
|ЕАЭС - это экономическое объединение, которое не должно иметь политической и, тем более, геополитической повестки - премьер-министр РА
|На дорогах ряда регионов Армении бушует метель - Спасательная служба
|Не Ереван, а Москва: Юбилейное заседание ЕАЭС по предложению Лукашенко и Пашиняна пройдет в России
|Температура воздуха в Армении повысится еще на 7-10 градусов
|Россия с 1 января передаст председательские функции в ЕАЭС Армении - Путин
|Лукашенко уверен: Армения никуда не денется
|В Кремле оценил вероятность встречи Пашиняна и Алиева в Петербурге
|Сотрудничество в ЕАЭС продвигается весьма успешно и динамично, способствуя раскрытию экономического потенциала - Путин
|Лукашенко не держит обиды на Пашиняна
|Азербайджан до сих пор препятствует созданию экспертной миссии ЮНЕСКО в Арцахе - замглавы МИД Армении
|Баку и Тегеран определили "дорожную карту" для возобновления работы посольства Азербайджана в Иране
|"Вместе" выразило солидарность с властями и насильственно перемещенным населением Республики Арцах
|Комиссия по телевидению и радио Армении ответила на заявление Посольства России
|В Ереване подтвердили получение ответа от Баку по тексту мирного договора
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Армения очень четко решила изменить свою внешнюю политику и отойти на некоторое расстояние от Москвы - Спецпредставитель НАТО
|Армен Бегоян: Зеленые зоны столицы в текущем году выросли еще на 20 гектаров
|Путин и Пашинян смогут пообщаться "на полях" саммитов СНГ и ЕАЭС - Кремль
|В Первопрестольном Эчмиадзине выступили с разъяснениями в связи ситуацией вокруг настоятеля Татевского монастыря Отца Микаэла
|Двадцать дней на пустой ответ: Оппозиционный депутат удивлен ответом Минобороны Армении на свой запрос
|Альфред Кочарян о музее ковров Шуши: Как государство мы открыты для обсуждений и сотрудничества
|В наступающем году российско-армянские отношения должны выйти на новый, конструктивный уровень - политолог
|Адвокат из Аргентины и турецкий журналист написали открытое письмо в МККК с просьбой прояснить судьбу пленного Вигена Эулджекчяна
|Азербайджан ответил на 6 пакет предложений Армении по мирному договору
|Доктор Стэндфордского университета перечислил мифы, распространенные в Армении группой агитаторов - грантоедов
|Температура воздуха в Армении повысится на 4-6 градусов
|Пашинян отбыл в РФ
|Замглавы МИД: В ближайшей перспективе предстоит существенное расширение дипприсутствия России за рубежом, в том числе и в Армении
|Сегодня в Армении происходит политическая "декарабахизация" - Маркедонов
|В Парке Дружбы Гюмри с 24 декабря начнет функционировать открытый каток
|Владимир Григорян покинул пост советника президента Республики Арцах
|На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|В Кельне демонтировали памятник Геноциду армян
|В Минобороны Армении рассказали о ситуации на северо-восточных рубежах страны
|Замглавы МИД России провел переговоры в Баку
|Лавров и Байрамов обсудили ситуацию на Южном Кавказе
|Замглавы МИД РА рассказал на Форуме древних цивилизаций о фактах вандализма в отношении армянских памятников в Нагорном Карабахе
|Глава МИД Ирана: страны региона могут сыграть конструктивную роль в установлении мира между Азербайджаном и Арменией
|Team Telecom Armenia подарит новогоднюю сказку арцахским детям
|В Ереване открылась Рождественская ярмарка
|Раскрыт один из крупнейших случаев незаконного оборота и контрабанды наркотиков в Армении - СК
|Пашинян уверен, что переизбрание президента Египта придаст новый заряд армяно- египетской дружбе
|Оппозиционер: кроме как игры на пианино, вы президенту какие-либо полномочия оставите или нет?
|Выражаю готовность к дальнейшему укреплению двусторонних дружественных отношений: Пашинян новому эмиру Кувейта
|Самвел Шахраманян: В правовом поле Республики Арцах нет документа, предусматривающего роспуск государственных учреждений
|Армения и Франция провели военно-политические консультации
|Спикер Парламента: Позиция Армении в отношении ОДКБ сменится тогда, когда будут даны конкретные политические оценки со стороны Организации
|Медцентры Армении и России подписали соглашение о сотрудничестве
|Территория, выделенная под школу, была незаконно отчуждена физлицу - Генпрокуратура
|ЮНИСЕФ готов продолжить работать с правительством Армении в рамках программ гуманитарного развития
|Посол РФ: обсуждаются новые соглашения между Россией и Арменией в области военно-технического сотрудничества
|Погибли 218 человек, ранения получили 128: СК Армении представил детали взрыва в Степанакерте
|Генассамблея ООН приняла резолюцию по инициативе Туркменистана
|Генассамблея ООН приняла резолюцию по инициативе Туркменистана
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