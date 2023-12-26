Вторник, 26 Декабря 2023 10:41

АрмИнфо. Союз промышленников и предпринимателей Армении инициировал программу, согласно которой планируется обеспечить 220 семей, вынужденно переселенных из Арцаха, квартирами в едином жилом комплексе. Об этом говорится в сообщении Союза.

Согласно источнику, планируется, в частности, завершить строительство одного из жилых комплексов, оставшихся незавершенным после разрушительного землетрясения в Гюмри еще с советских времен. Уже проведены проектные работы, фундаменты здания проверены на сейсмостойкость, всего на реализацию программы потребуется 1,5 млрд драм.

По словам председателя СППА Арсена Казаряна, Союз возьмет на себя более 20% необходимых расходов, предпринимаются усилия по привлечению других источников финансирования. Казарян отметил, что после насильственной депопуляции Арцаха в Союзе прошли обсуждения, были предприняты шаги по сохранению генофонда арцахских армян. Представители СППА обратились к армянским бизнесменам, и сегодня многие члены Союза активно работают над социальными вопросами и трудоустройством арцахских армян, ставших беженцами. "Строительство жилого комплекса станет еще одним шагом на пути облегчения социальных и жизненных проблем наших братьев и сестер из Арцаха, их объединение под одной крышей будет способствовать сохранению их идентичности", - сказал Арсен Казарян.