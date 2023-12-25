Понедельник, 25 Декабря 2023 20:07

АрмИнфо. Сотрудничество в Евразийском экономическом союзе способствует более полному раскрытию экономического потенциала его государств-членов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин констатировал, что сотрудничество в ЕАЭС продвигается "весьма успешно и динамично, способствуя более полному раскрытию экономического потенциала государств".

"Мы взаимодействуем на принципах взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга", - заявил российский лидер, передает БЕЛТА.

Он напомнил, что ЕАЭС функционирует практически 10 лет. За это время объем взаимной торговли внутри союза увеличился почти в два раза, а совокупный ВВП вырос с $1,6 трлн до $2,5 трлн.

"Созданы емкие, работающие по согласованным правилам единые рынки товаров, услуг, капиталов и трудовых ресурсов. А главное - Евразийский союз состоялся как авторитетное международное интеграционное объединение с эффективной структурой, хорошей базой, работа которого напрямую способствует повышению благосостояния и улучшению качества жизни граждан наших государств", - заявил президент России.

Далее, под председательством Путина начались переговоры в узком составе, в котором также принимают участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.