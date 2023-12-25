Понедельник, 25 Декабря 2023 16:31

АрмИнфо. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян смогут пообщаться "на полях" запланированных в эти дни в Санкт-Петербурге мероприятий с участием лидеров СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщил журналистам пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков.

"У них будет прекрасная возможность пообщаться в кулуарах "на полях" предстоящих мероприятий", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, будут ли отдельные переговоры Путина и Пашиняна, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Пашинян отправился в Санкт-Петербург, где примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече глав СНГ. В мероприятии по линии СНГ примет участие и президент Азербайджана.