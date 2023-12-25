Понедельник, 25 Декабря 2023 14:18

АрмИнфо. В любом случае Музей ковров Шуши - это частный музей, и как государство мы не можем открыть частный музей, но открыты для сотрудничества. Об этом в ходе пресс-конференции 25 декабря отметил заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Альфред Кочарян, отвечая на вопрос относительно заявления директора Музея ковров Шуши Вардана Асцатряна о необходимости в отдельном здании, музее для экспонирования ковров.

Кочарян заверил, что неоднократно ведомство предлагало различные форматы сотрудничества с музеем, и сегодня также открыто для обсуждения конструктивных инициатив со стороны руководства музея.

Отметим, что ковры из Шуши вследствие 44-дневной Арцахской войны с 2020 года удалось спасти и вывезти в Армению, однако по сей день столь значимое культурное наследие не обрело крышу над головой в нашей стране. Ковры время от времени экспонируются, после чего хранятся в складском помещении.

Говоря о культурном наследии, Альфред Кочарян отметил, что совместно с частным сектором и научным сообществом ведутся работы по инвентаризации разрушенных памятников культуры и истории Арцаха, которые находятся сегодня на территориях подконтрольных Азербайджану вследствие очередной военной агрессии.

Помимо этого вопрос армянского культурного наследия, по его словам, поднимается со стороны ведомства на всех возможных международных площадках с целью оказания давления на Азербайджан в контексте сохранения духовных, исторических и культурных памятников Арцаха.