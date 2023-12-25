Понедельник, 25 Декабря 2023 12:45

АрмИнфо. Адвокат по правам человека из Аргентины Лучиана Минасян и турецкий журналист Узай Булут написали открытое письмо в Ереванский офис Международного комитета Красного Креста (МККК) от имени семьи пленного Вигена Эулджекчяна, который с ноября 2020 года удерживается в Баку.

"Мы пишем от имени семьи Вигена Эулджекчяна, поскольку они проживают в Бейруте. Около недели назад им сообщили о возможности включения Вигена в список из 32 военнопленных, которых Баку собирается отпустить в обмен на двух задержанных азербайджанских пленников. Виген находится под стражей с ноября 2020 года, и в армянских реестрах он значился как гражданское лицо (вместе с первыми двумя другими гражданскими лицами, захваченными в тот же период, Геворгом Суджяном и Давидом Давтяном, которые оказывали гуманитарную помощь через свое НПО). Все они были преданы фиктивному, незаконному и произвольному суду в Баку.

Виген Эулджекчян из Ливана с двойным гражданством: армянским и ливанским. Он был незаконно похищен в Нагорном Карабахе (Арцахе) азербайджанскими солдатами и заключен в тюрьму в Азербайджане. Виген был захвачен в Шуши (Арцах/Нагорный Карабах) вместе с Марал Наджарян (которая позже была освобождена) на следующий день после соглашения о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией 2020 года. Они оба были обвинены в том, что они "незаконные наемники" из Ливана.

Его приговорили к 20 годам заключения в Бакинском СИЗО. Последнее общение Вигена с его женой Марал произошло примерно 21 ноября 2023 года. У него уже было плохое состояние здоровья.

Семья Эулджекчян с большой радостью и ожиданиями готовилась к приезду Вигена с тех пор, как его имя появилось в списке кандидатов, которое было опубликовано в социальных сетях. Семья была опустошена, когда 13 декабря было освобождено 32 заключенных, в том числе 26 из региона Ширак, но Виген был заменен в последнюю минуту на другого заключенного.

Вигена не было среди вернувшихся пленников. У нас есть некоторые основания полагать, что он страдает психическими и физическими расстройствами, и в этом смысле мы просим вас и найти необходимые средства для проверки этого факта. Мы знаем, что официальный список военнопленных насчитывал около 55 человек, включая тех, кого мы можем назвать политическими заключенными, захваченными в октябре на азербайджанском блокпосту. Нам также известно, что, согласно заявлениям Сирануш Саакян, может быть еще как минимум 80 военнопленных, но, к сожалению, мы не можем назвать никаких имен. Всё это наряду с другим количеством пропавших без вести военных и мирных жителей в результате перестрелок 19 сентября, а также взрыва топливного бака.

На данный момент мы просим вашего вмешательства, чтобы получить некоторую информацию о местонахождении Вигена. Мы считаем, что эти важные данные принесут душевное спокойствие его семье", - говорится в письме.

Под петицией можно подписаться перейдя по следующей ссылке: https://www.change.org/p/support-linda-euljeckjian-s-plea-her-husband-vicken-has-been­unjustly-detained-in-baku?signed=true .