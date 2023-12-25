Понедельник, 25 Декабря 2023 12:23

АрмИнфо. Мирный договор не решит все на 100 процентов. Об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов в интервью Азербайджанскому телевидению, сообщают азербайджанские СМИ.

"Азербайджан является автором всех важных инициатив, связанных с мирным соглашением. Процесс не зависит от желания одной стороны. Важно, чтобы обе стороны предприняли здесь соответствующие шаги. После "полного восстановления суверенитета Азербайджана" мы внимательно следим за месседжами политического руководства Армении. Мы также слышим некоторые положительные отзывы", - заявил Байрамов.

В этом ключе он напомнил, что очередной пакет предложений по мирному договору официальный Баку получил из Еревана в конце ноября этого года. "Пакет предложений, разработанный нами в течение месяца, был представлен Армении. Процесс продолжается. Я думаю, что встречи состоятся в 2024 году. Мы смотрим на этот вопрос реалистично и оптимистично. В то же время, когда говорим о мирном соглашении, мы должны понимать, что он не решит все на 100 процентов", - подытожил азербайджанский министр.