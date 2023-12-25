Понедельник, 25 Декабря 2023 09:35

АрмИнфо. Сегодня в Армении происходит политическая "декарабахизация". Подобного мнения придерживает российский политолог Сергей Маркедонов.

Эксперт обратил внимание, что под занавес уходящего года нагорно-карабахская тема снова появилась на медиаполе. В частности, Самвел Шахраманян, последний из лидеров непризнанной НКР во время встречи с "руководителями" республиканских структур, занимающими свои должности "на общественных началах", заявил, что никакого документа о самоликвидации Арцаха, не существует. Политолог добавил, что данный тезис был также озвучен Владимиром Григоряном, советником Шахраманяна в его интервью радио "Азатутюн". "Республика Арцах, правительство и все другие органы республики после 2024 года продолжат свою деятельность", - резюмировал он.

"Так что же мы наблюдаем? Рождение новой геополитической сенсации или попытки руководства упраздненной непризнанной республики капитализировать карабахскую проблему внутри Армении? Начнем с того, что вопрос о продолжении существования НКР после "полуторадневной войны" спецоперации поднимался и ранее, но на информационных радарах был почти, что не виден.

В октябре 2023 года во время протестной акции у ереванского постпредства Нагорного Карабаха Шахраманян заявил: "Республика, созданная народом, не может быть распущена никаким документом". По его же словам, бумага о самороспуске НКР, подписанная им же самим, была принята лишь ради прекращения боевых действий, сохранения жизни военных и мирных людей", - отметил Маркедонов.

В этом ключе эксперт задался вопросом, означает ли это, что мы находимся на грани нового военного конфликта? "Ведь если самороспуска НКР не было, то остаются (хотя бы чисто теоретически) проблемы прояснения его статуса. Заметим, что военный способ на протяжении лет был самым быстрым и эффективным средством достижения целей. Не будем спешить с выводами. В плане Шахраманяна, понятное дело, не заинтересованы в Баку. Но и официальный Ереван не в восторге от него. Сейчас армянское руководство все больше говорит о продвижении проекта "Перекресток мира", который не возможен при скатывании Армении и Азербайджана к новой войне. В условиях нового статус-кво нет очевидных интересантов у "нео-карабахского проекта" и среди внешних игроков", - добавил политолог.

Маркедонов полагает, что деарменизация Нагорного Карабаха и его возвращение под азербайджанский контроль - сильная национальная травма. Не только для карабахских армян, но и для ереванцев, армян спюрка.

"В этом контексте формирование любого "кабинета в изгнании" воспринимается, как проведение "политической терапии". Не будет такового в Ереване, появится в Сан- Франциско или в Глендейле. Были же в разные годы правительства изгнанников Республики Сербская Краина, Тибета или Тамил-Илама. Примерно с теми же шансами на конечный успех, что сегодня у Шахраманяна и Ко. Однако никому не запретишь вспоминать при случае знаменитую молитву "В будущем году - в восстановленном Иерусалиме!"", - отметил он.

Впрочем, продолжил он, помимо психологии есть и понятные политические соображения. "Времена меняются. И как учил нас Карл Клаузевиц, "даже на окончательный, решающий акт всей войны в целом нельзя смотреть как на нечто абсолютное, ибо побежденная страна часто видит в нем лишь преходящее зло, которое может быть исправлено в будущем последующими, политическими отношениями". Сегодня в Армении происходит политическая "декарабахизация". Но не все согласны с этим трендом, как в Сербии - с "декосовизацией". Даже если сложившийся расклад ясен и первокласснику. И поэтому попытки капитализации данной темы внутри армянского политикума будут иметь место, нравится это кому-то или вызывает нескрываемое раздражение. Тем паче, что у Самвела Шахраманян- сложнейшая судьба. Про него ведь все равно будут говорить: "Это тот, который подписал:."", - резюмировал он.