Суббота, 23 Декабря 2023 11:35

АрмИнфо. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко 21-22 декабря провел в Баку межмидовские консультации по вопросам региональной и европейской безопасности с замглавы МИД Азербайджана Аразом Азимовым.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, Грушко был также принят помощником президента АР по внешней политике Химкетом Гаджиевым. Состоялись встречи с представителем президента АР по особым поручениям Э.О.Амирбековым и председателем Комитета Милли Меджлиса Азербайджана по международным делам и межпарламентским связям С.И.Сеидовым.

Проведен основательный обмен мнениями о текущей обстановке в Закавказье и в сфере европейской безопасности, включая взаимодействие в ОБСЕ, ситуацию в Совете Европы, отношения наших стран с Европейским союзом и НАТО. Также были затронуты актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.

Подчеркнута ведущая роль и особая ответственность государств региона в поддержании стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

С обеих сторон подтвержден настрой на поддержание плотного диалога по проблематике региональной и европейской безопасности.