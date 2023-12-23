Суббота, 23 Декабря 2023 11:18

АрмИнфо. Состоялся телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств обсудили ряд актуальных вопросов двусторонних отношений и взаимодействие по проблематике Южного Кавказа.

Добавим, что накануне Лавров также провел переговоры с коллегами из Ирана и Турции. На повестке бесед были ситуация на Южном Кавказе.

Заметим также, что азербайджанская сторона вчера внесла в оборот в парламент законопроект о возвращении в так называемый "западный Азербайджан". Таким образом, Азербайджан на официальном уровне выражает притязания на суверенные территории Армении.