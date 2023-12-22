Пятница, 22 Декабря 2023 19:36

АрмИнфо. Страны региона могут сыграть конструктивную роль в установлении и обеспечении мира между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения. Как передает иранское информационное агентство Mehr, об этом 22 декабря в ходе телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллохиян.

Считая процесс переговоров между Азербайджаном и Арменией по достижению мирного соглашения позитивным, иранский министр указал на негативные последствия вмешательства некоторых иностранных сторон в регион. "Страны региона могут сыграть конструктивную роль в установлении и обеспечении мира между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения", - сказал глава внешнеполитического ведомства ИРИ.

Сергей Лавров, со своей стороны, коснулся недавней встречи в формате 3+3, состоявшейся в Тегеране, подчеркнув необходимость укрепления сотрудничества между родственными странами, чтобы помочь Азербайджану и Армении достичь мирного соглашения.

Министр иностранных дел России также высоко оценил важную и конструктивную роль Ирана в содействии установлению мира в регионе Южного Кавказа.