Пятница, 22 Декабря 2023 13:51

АрмИнфо. Территория, выделенная под школу, была отчуждена физическому лицу с нарушением закона. На основании заключения прокурора возбуждено уголовное дело.

В частности, как сообщает Генпрокуратура, в ходе исследования кадастрового дела государственного земельного участка, выделенного начальной школе № 188 имени Геворга Чауша по улице Бекназаряна, 5 в Ереване, выяснилось, что решением столичной мэрии от 2 декабря 2002 года школе было выделено 19 080 квадратных метров земли с правом безвозмездного (постоянного) пользования. Согласно решению мэра Еревана от 1 августа 2008 года под школу отведен земельный участок площадью 148,71 квадратных метра из вышеуказанной площади, на котором гражданином С.Ю. построено самовольное производственное здание площадью 132,4 квадратных метра, был признан собственностью мэрии Еревана и в ноябре того же 14 года отчужден путем прямой продажи построившему его гражданину. Между тем, согласно закону <Об образовании>, имущество государственных образовательных учреждений в случае экспроприации может быть использовано только в образовательных целях.

Принимая во внимание, что в ходе расследования предполагаемое преступление, а также другие случаи были обнаружены, прокурор представил в Антикоррупционный комитет сообщение о преступлении. 20 декабря 2023 года Антикоррупционный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 308 (превышение должностных полномочий) и части 1 статьи 314 (служебный подлог) УК, принятого 18.04.2003.