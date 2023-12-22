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АрмИнфо. Территория, выделенная под школу, была отчуждена физическому лицу с нарушением закона. На основании заключения прокурора возбуждено уголовное дело.
В частности, как сообщает Генпрокуратура, в ходе исследования кадастрового дела государственного земельного участка, выделенного начальной школе № 188 имени Геворга Чауша по улице Бекназаряна, 5 в Ереване, выяснилось, что решением столичной мэрии от 2 декабря 2002 года школе было выделено 19 080 квадратных метров земли с правом безвозмездного (постоянного) пользования. Согласно решению мэра Еревана от 1 августа 2008 года под школу отведен земельный участок площадью 148,71 квадратных метра из вышеуказанной площади, на котором гражданином С.Ю. построено самовольное производственное здание площадью 132,4 квадратных метра, был признан собственностью мэрии Еревана и в ноябре того же 14 года отчужден путем прямой продажи построившему его гражданину. Между тем, согласно закону <Об образовании>, имущество государственных образовательных учреждений в случае экспроприации может быть использовано только в образовательных целях.
Принимая во внимание, что в ходе расследования предполагаемое преступление, а также другие случаи были обнаружены, прокурор представил в Антикоррупционный комитет сообщение о преступлении. 20 декабря 2023 года Антикоррупционный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 308 (превышение должностных полномочий) и части 1 статьи 314 (служебный подлог) УК, принятого 18.04.2003.
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|Спикер Парламента: Позиция Армении в отношении ОДКБ сменится тогда, когда будут даны конкретные политические оценки со стороны Организации
|Медцентры Армении и России подписали соглашение о сотрудничестве
|Территория, выделенная под школу, была незаконно отчуждена физлицу - Генпрокуратура
|ЮНИСЕФ готов продолжить работать с правительством Армении в рамках программ гуманитарного развития
|Посол РФ: обсуждаются новые соглашения между Россией и Арменией в области военно-технического сотрудничества
|Погибли 218 человек, ранения получили 128: СК Армении представил детали взрыва в Степанакерте
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|Генассамблея ООН приняла резолюцию по инициативе Туркменистана
|Посол РФ: Россия и Армения продолжают оставаться партнерами и стратегическими союзниками
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|На заседании инициативной группы правящей в Армении партии обсуждались идеологические вопросы
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|Ален Симонян: Высокий уровень отношений между Арменией и Грузией является одним из важных факторов обеспечения безопасности на Южном Кавказе
|"Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 22 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов
|Симфонический оркестр Армении выступит в Китае на международном конкурсе им. Арама Хачатуряна, посвященном 120-летию композитора
|Дело против сына Сурика Хачатряна отправлено в суд, потерпевший отказался давать показания - СК
|ВТБ (Армения) запустил кредит «Экспресс»
|Россия на политическом треке ведет целенаправленную работу по разблокированию транспортных коммуникаций в Закавказье - Герасимов
|935 студентам из Арцаха власти Армении компенсируют плату за обучение
|Посольство России о приостановке вещания "Sputnik Армения": Этот вердикт скажется на безусловном праве армянского слушателя получать информацию из желаемого источника
|Офис Омбудсмена начал исследования по вопросу, связанному со вчерашней акцией жителей села Норатус
|Министр: решение о лишении эфира радио <Спутник Армения> принимало не министерство высокотехнологической промышленности
|Политолог: Утверждения о попытке России сменить действующее правительство в Армении - блеф
|Армения готова компенсировать затраты на услуги по уходу за ребенком до трех лет родителям военнослужащих, признанных безвестно отсутствующими или объявленых умершими
|С 23 января по 12 апреля 2024 года включительно в Армении пройдут учебные сборы резервистов
|Президент Ирана: Кавказский регион не должен превращаться в поле конкуренции внерегиональных стран
|Пашинян поговорил с Раиси
|Депутат: сколько бы Азербайджан ни заявлял, что арцахский вопрос решен, у него есть опасения по поводу этих утверждений
|Омбудсмен Армении провела беседы с судьями, лишенными свободы
|В России отреагировали на приостановление вещания в Армении Радио Sputnik
|Президент РА: без науки и образования у Армении нет будущего
|Премьер-министр РА представил главе МКГ принципы мирного договора между Арменией и Азербайджаном
|Армения и Детский фонд ООН отмечают необходимость оказания всесторонней поддержки детям-беженцам из Нагорного Карабаха
|Армянский регулятор на месяц лишил эфира радио <Спутник Армения>
|Сотрудники Офиса Омбудсмена посетили полицейское отделение для изучения обстоятельств задержания рыбаков Гегаркуника
|Захарова предложила Пашиняну приехать в Петербург и поднять все имеющиеся вопросы
|Делегация Туркменистана приняла участие в Заседании Совета Глав Правительств СНГ
|В Брюсселе состоялся Диалог по правам человека между Туркменистаном и ЕС
|В правительстве продолжились обсуждения Стратегии демографического развития Армении
|Упоминание Армении и Азербайджане в так называемом "европейском списке Магнитского" не случайность или опечатка, а прямой подлог - Захарова
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 30 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов
|ЮНИСЕФ придает важность эффективному сотрудничеству с Арменией в образовательной сфере.
|По факту столкновения между рыбаками и Водным патрулем Севана задержаны 26 человек
|Благодаря политике властей, число людей, занятых в научной сфере, увеличилось - Пашинян
|Азербайджан проявляет нежелание довести до завершения мирный договор - замглавы МИД Армении
|Как бы премьер не изворачивался, ответственность за проигранную войну и полный исход армян из Арцаха на его совести - офис Роберта Кочаряна
|Преобладающее большинство респондентов в Ереване против многократного повышения платы за парковку в Ереване - опрос
|Депутат: плохие отношения с РФ необходимо регулировать, а не усугублять ситуацию
|Большинство респондентов в Ереване считают неоправданными затраты мэрии Еревана на новогоднее убранство столицы - опрос
|Проблемы, связанные с работой общественного транспорта по-прежнему самые насущные для ереванцев - опрос
|Армения на выставке Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan представит технологический, туристический, образовательный и продовольственный потенциал
|Генпрокуратура Армении не получала ходатайство о задержании и передаче Дмитрия Сетракова компетентным органам РФ: <Идите лесом> сообщает о депортации россиянина
|Движение "Вместе" осуждает продолжающиеся политические преследования и аресты общественных и политических деятелей в Армении
|"От блокады к войне: этническая чистка армян Нагорного Карабаха" - отчет Zovighian Public Office
|Депутат: о какой безопасности Армении идет речь, если с мая вакантны должности командующих ПВ Армении и армяно-российской военной группировки
|Генсек ОДКБ завтра посетит Армению
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