Пятница, 22 Декабря 2023 10:20

АрмИнфо. Дорога через МАПП <Верхний Ларс> (грузино- российская граница) открыта только для легковых автомобилей. Об этом сообщил корреспонденту АрмИнфо таможенный атташе посольства РА в России Ваан Акопян.

<Крестовый перевал на участке Гудаури-Коби автодороги Мцхета-Степанцминда-Ларс закрыт для грузового транспорта в обоих направлениях из-за снега и гололеда, для легковых автомобилей проезд пока еще разрешен>, - пояснил он.

Военно-Грузинская дорога - единственный в настоящее время сухопутный маршрут, связывающая Армению с Россией. А ТПП <Казбеги> - <Верхний Ларс> является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Она периодически закрывается из-за непогоды.