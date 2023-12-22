Пятница, 22 Декабря 2023 10:16

АрмИнфо. Впервые фильм армянского кинорежиссера попал в шорт-лист на соискание премии Американской академии кинематографическим искусств за заслуги в области кинематографа ("Оскар"). Об этом на своей странице в Facebook сообщил художественный директор кинофестиваля "Золотой абрикос" Карен Аветисян.

По его словам, речь идет о фильме Микаэла Гюрджяна "Американец". Карен Аветсян отметил, что произошло беспрецедентное историческое событие, поскольку фильм армянского кинорежиссера и актера оказался в одном ряду с 15 картинами таких столпов мирового кинематографа, как немецкий кинорежиссер Вим Вендерс, финский продюсер Аки Каурисмяки, британский кинорежиссер Джонатан Глейзер и другие.

"Это означает, что до номинации остался всего 1 шаг, но важно понимать, что независимо от дальнейшего развития событий, это уже огромная победа, и наши поздравления режиссеру и актеру Микаэлу Гурджяну, и особенно продюсерам Арману Ншаняну и Ани Ворсканян", - написал Карен Аветисян, добавив, что мировая премьера фильма "Американец" состоялась в рамках 19-го международного кинофестиваля "Золотой абрикос".

Отметим, что фильм режиссера Микаэла Гюрджяна "Америкаци" ("Американец") ранее был признан лучшим иностранным фильмом на 76-м Международном кинофестивале в Салерно. Это история о молодом армянине Чарли, который чудом пережил геноцид и эмигрировал в США, но потом вернулся в Армению. Главную роль сыграл сам режиссер Микаэл Гюрджян.