Четверг, 21 Декабря 2023 17:42

АрмИнфо. В Китае впервые проходит международный конкурс им. Арама Хачатуряна среди скрипачей, посвященный 120-летию композитора. Об этом заявил главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении Сергей Смбатян в ходе пресс-конференции 21 декабря.

Конкурс пройдет с 17 по 28 декабря при поддержке Культурного фонда <Арам Хачатурян>, мэрии Пекина, Пекинского национального оперного театра и других государственных структур Китая.

По словам дирижера, Симфонический оркестр выступит на заключительном этапе конкурса вместе с финалистами. После чего Оркестр даст еще 3 концерта в Китае, столица которого, как отметил Смбатян, сегодня является очень востребованной площадкой для лучших оркестров мира.

В Пекине Симфонический оркестр исполнит Концерт для скрипки и другие известные произведения Арама Хачатуряна, Яна Сибелиуса, Жоржа Бизе, Петра Чайковского, Иоганна Штрауса и ряда современных китайских композиторов.