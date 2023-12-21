Четверг, 21 Декабря 2023 16:25

АрмИнфо. Материалы уголовного дела в отношении сына бывшего губернатора Сюника Сурика Хачатряна - Тиграна Хачатряна направлены надзирающему прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления его в суд, сообщает Следственный комитет Армении.

Согласно материалам дела, 19 июня около 20:30 Т.Хачатрян вместе со своими близкими друзьями отправился в автосервис на своем автомобиле Mercedes для разрешения спора, возникшего во время телефонного разговора по вопросу покупки шин для автомобиля. Пытаясь подчеркнуть свое превосходство в отношении 46-летнего продавца шин, он высказал в адрес работников сервиса оскорбления сексуального характера, чем спровоцировал последних на конфликт. Затем, пренебрегая правилами совместного проживания и нарушив покой граждан, он выстрелил в 46-летнего мужчину из незаконного огнестрельного оружия, в результате чего последний получил телесные повреждения. Сам Т.Х. скрылся с места происшествия, покинув Горис.

Тигран Хачатрян был обнаружен в результате реализации оперативно-розыскных мероприятий 8 ноября т.г. в ходе обыска, проведенного на основании решения суда, в своем частном доме в Ереване.

В начале ноября он был арестован и ему дополнили обвинение - помимо хулиганства с применением оружия в городе Горисе и причинении легкого телесного повреждения лицу из хулиганских побуждений (ч.2 статьи 171 - нанесение легкого вреда здоровью), ему было предъявлены новое обвинение по ч.1 статьи 335 (незаконное ношение оружия), ч.3 статьи 297 (хулиганство, совершенное с помощью оружия или заранее подготовленного с этой целью предмета, использованного в качестве оружия), п. 6, 8 и 12 ч.2 статьи 167 (нанесение вреда здоровью средней тяжести).

Примечательно, что, согласно СК, потерпевший в деле, 46-летний житель города Горис, незаконно отказался от дачи показаний об известных ему обстоятельствах по делам о совершении преступлений средней и тяжкой степени тяжести Т. Хачатряном. В рамках отдельного производства, возбужденного в связи с указанным фактом, принято решение о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении 46-летнего гражданина по пункту 2 части 2 статьи 503 УК РА, и ему было предъявлено обвинение. Расследование по этой части продолжается.

Напомним, что Тигран Хачатрян в 2013 году проходил по делу об убийстве Аветика Будагяна, которое произошло возле дома бывшего губернатора. В рамках этого дела суд оправдал Тиграна Хачатряна, расценив его действия как самооборону.