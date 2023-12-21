Четверг, 21 Декабря 2023 14:35

АрмИнфо. Российский воинский контингент продолжает выполнять задачи в Закавказье как гарант возможности строительства мирной жизни и возвращения в регион жителей. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ - первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности МО РФ в 2023 году.

"В Закавказье обстановка остается напряженной, но имеет устойчивую тенденцию к стабилизации. В сентябре текущего года благодаря посредническим усилиям российских миротворцев удалось в течение суток добиться прекращения огня", - сказал он.

По словам Герасимова, во время боевых действий российские миротворцы обеспечили размещение более 10 тысяч человек в местах своей дислокации, а в последующем - безопасный выезд в Армению практически всего населения Нагорного Карабаха. Он добавил, что авиатранспортом миротворцев доставлено в больницы почти 300 раненых.

"При этом наш воинский контингент продолжает выполнять задачи как гарант возможности строительства мирной жизни и возвращения в регион жителей. Российская Федерация на политическом треке ведет целенаправленную работу по разблокированию транспортных коммуникаций в Закавказье, заключению мирного договора между Баку и Ереваном, а также урегулированию наиболее острых армяно-азербайджанских противоречий", - подчеркнул начальник Генштаба, передает РИА Новости.