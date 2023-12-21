Четверг, 21 Декабря 2023 14:08

АрмИнфо. Студенты из Нагорного Карабаха, не включенные в программы господдержки по части субсидирования обучения в вузах, получат финансовое содействие. Решение принято на заседании правительства 21 декабря.

Как пояснила министр образования, науки, культуры и спорта республики Жанна Андреасян, октябрьское решение кабмина касалось студентов, которые из вузов Арцаха перешли в армянские. Текущее решение коснется студентов, которые и ранее обучались в вузах и колледжах РА, но после насильственного перемещения в РА в сентябре т.г. были лишены возможности платить за обучение (за них ранее платило либо правительством НКР, либо семьи).

<Всего 935 человек. 860 изи них получают образование в вузах, 75 - в ПТУ и колледжах. Компенсация учебной платы для них за первое полугодие 2024-ого составит около 264 млн драмов>, - заявила министр.

Вице-премьер Тигран Хачатрян, в свою очередь сообщил, что студентам, которые уже внесли плату за будущий семестр, эта сумма будет полностью возвращена.