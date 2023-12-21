Четверг, 21 Декабря 2023 12:35

АрмИнфо. Утверждения о том, что Россия пыталась и пытается сменить действующее правительство Армении и поддерживает оппозицию - блеф. Реальность прямо противоположна, считает политолог Степан Даниелян.

В этой связи Даниелян предложил разобраться, почему же дела обстоят именно так. "Когда Запад совершал экспансию в направлении нашего большого региона, Россия и Турция укрепляли свои отношения. Так было во времена Николая 1, Ленина и Кемаля, то же самое и сейчас.

Причина проста, России выгодно иметь в качестве соседа хорошую, или плохую Турцию, чем Запад, подчинивший Турцию, которая также будет контролировать Босфор и Дарданеллы. Турция является для России буфером между собой и Западом", - убежден эксперт.

По его словам, Турция также проводит традиционную политику. Он обратил внимание на то, что когда Россия стала сильнее и начала представлять угрозу для нее, она укрепила отношения с Западом, а когда Запад становится сильнее, а Россия слабеет, Москва укрепляет свой тыл против Запада.

"Когда Запад попытался свергнуть Эрдогана, отношения между Турцией и Россией стали более тесными. Сейчас мы находимся на этом этапе. В периоды сближения России и Турции Армения всегда становится жертвой. А для этого в Армении должно быть соответствующее правительство, которое оправдает политику России и будет приемлемым для Турции.

России сейчас не нужно явно пророссийское правительство, потому что ей придется менять свою политику в отношении Армении, а она к этому сейчас не готова. А Турции не нужно правительство, преследующее национальные интересы в Армении", - уверен Даниелян.

Эксперт считает, что действующие власти в Армении идеально подходят как Турции, так России. "Другое дело, если вдруг изменится правительство Турции или отношения между Россией и Западом претерпят изменения. В этом случае ситуация может измениться в Армении и во всем регионе. Но это не значит, что мы сами не можем изменить ситуацию внутри страны, а для этого у нас должно быть адекватное и политически зрелое политическое течение", - резюмировал политолог.