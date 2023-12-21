Четверг, 21 Декабря 2023 10:53

АрмИнфо. Сколько бы Азербайджан ни заявлял на различных международных площадках о том, что арцахский вопрос решен или закрыт, очевидно, что у него есть опасения по поводу этих утверждений. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания Армении от оппозиционной фракции <Честь имею> Тигран Абрамян.

В качестве примера парламентарий привел один из главных пропагандистских каналов Азербайджана, подготовившего обширный материал, в котором профессора и эксперты из различных стран попытались "проанализировать" заявления третьего президента РА Сержа Саргсяна по вопросу Арцаха. <Азербайджан обеспокоен требовательной позицией по арцахскому вопросу, которую рассматривают как возможность реванша. В этом контексте азербайджанская пропагандистская машина попыталась по своему интерпретировать поздравительное послание Саргсяна, адресованное новоизбранному премьер-министру Польши Дональду Туску, под которыми, по мнению азербайджанцев, скрывается угроза>, - отметил Абрамян.

Тем самым, как подчеркнул Абрамян, сколько бы Азербайджан ни заявлял на различных международных площадках о том, что арцахский вопрос решен или закрыт, очевидно, что у него есть опасения по поводу этих утверждений.

"Да, сегодня у Азербайджана есть идеологический партнёр, единомышленник в лице правительства Армении, но это лишь временное окно для Баку, которым последний пытается максимально воспользоваться>, - cчитает депутат.

Напомним, что 12 декабря третий президент РА, председатель Республиканской партии Армении направил Серж Саргсян направил поздравительное послание Дональду Туску по случаю его избрания премьер-министром Польши. В письме, в частности, указывается на последнее письмо третьего президента РА от 17 октября 2020 года, в котором он просит о публичном и непубличном вмешательстве Туска для спасения от уничтожения армянского народа в Нагорном Карабахе. <К сожалению, предвиденная мною <великая трагедия> произошла: в 21-м веке на глазах цивилизованного человечества армянский народ в Арцахе подвергся этнической чистке со стороны превратившего армянофобию в государственную политику Азербайджана. Никто из ста пятидесяти тысяч армян не остался в своих домах. Но проблема, по нашему убеждению, не решена - она просто не может быть так решена, и страница армянского Арцаха не закрыта", - говорилось в послании Саргсяна.

Отметим также, что правящая ранее в Армении Республиканская партия является членом Европейской народной партией, которую продолжительный период времени возглавлял Туск.