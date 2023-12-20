Среда, 20 Декабря 2023 20:38

АрмИнфо. Президент РА Ваагн Хачатурян 20 декабря принял президента Болгарской Академии Наук Юлиана Ревальского.

Как передает пресс-служба президента, приветствуя гостя, Хачатурян высоко оценил роль академической науки в жизни государства. Он, в частности сказал: <Национальная Академия Наук Армении сыграла очень большую роль в жизни нашей страны, в ее экономическом развитии. Роль Академии была значительной в успехе, достигнутом в Армении, особенно с точки зрения высокотехнологичной экономики, даже во времена Советского Союза. Мы четко понимаем, что без науки и образования у Армении нет будущего. У нас нет материальных и минеральных ресурсов, наш ресурс - это наука и люди>.

Поблагодарив за прием, Юлиан Ревальский заявил, что Болгарская академия старше НАН РА. <В следующем году мы будем отмечать 155-летие со дня основания нашей академии>, - сказал Ревальский.

В ходе встречи собеседники обсудили вопросы, касающиеся возможностей для взаимодействия между Академиями наук Армении и Болгарии. Было заявлено о необходимости расширения совместных программ в сфере академического и высшего образования и перспективах реализации программ обмена студентами.

Стороны подчеркнули важность создания и укрепления связей между академическими сообществами двух стран.