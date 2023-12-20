Среда, 20 Декабря 2023 17:43

АрмИнфо. Под руководством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого продолжились обсуждения по разработке проекта демографической стратегии Армении.

Как сообщает пресс-служба премьера, была представлена работа, проделанная в результате предыдущего обсуждения, цели стратегии и вытекающие из нее планы и меры. Далее участники консультации обменялись идеями о проекте, представили свои наблюдения о целях стратегии и ожидаемых мерах.

<Это наша фундаментальная стратегия, потому что в конечном итоге наша цель - сделать так, чтобы люди чувствовали себя комфортно, живя в Армении. По сути, все наши стратегии и политики во многом направлены на это>, - отметил глава правительства, подчеркнув необходимость в интеграции и синхронизации стратегий и <дорожных карт>. Премьер- министр также подчеркнул необходимость постоянного пересмотра стратегий, что будет способствовать их полной реализации и повышению эффективности.

Никол Пашинян поручил на основе сделанных замечаний и обсуждений заинтересованных сторон по проекту стратегии внести соответствующие поправки в проект.

Ранее премьер-министр РА Никола Пашинян говорил о том, что для преодоления демографических проблем страна нуждается в принятии эффективных мер по стимулированию рождаемости. Он поручил включить в стратегию демографического развития мероприятия, которые позволят к 2050 году довести численность населения Армении до 5 млн человек.