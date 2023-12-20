Среда, 20 Декабря 2023 15:05

АрмИнфо. У Еревана должен быть определенный политический инструментарий, чтобы договорные обязательства, взятые на себя другими государствами в отношении Армении, выполнялись. Об этом 20 декабря в беседе с журналистами заявил депутат Национального Собрания РА от правящей фракции <Гражданский договор> Армен Хачатрян, говоря об армяно- российских отношениях.

Депутат выразил уверенность в том, что стороны предпримут шаги по наращиванию уровня армяно- российских отношений. Ереван и Москва, по его словам, связаны друг с другом кровеносными сосудами, экономическими и другими связями. В то же время, парламентарий уклонился от ответа на вопрос о том, поддерживает ли он обвинения премьер-министра РА Никола Пашиняна в адрес российской стороны, которые были высказаны в интервью Общественному телевидению Армении. Депутат лишь заметил, что с российской стороны наблюдались странные шаги перед боевыми действиями Азербайджана. "Россия, имея ряд обязательств перед Арменией в вопросе безопасности, оказалась не в состоянии их выполнить", - заявил Хачатрян.

В свою очередь, оппозиционный депутат НС от фракции <Армения> Гегам Манукян призвал власти страны не играть в детский сад, а вести прямой разговор об имеющихся проблемах. <Есть множество вопросов к военно-политическому руководству России, однако они решаются путем диалога с использованием различных площадок, в том числе, площадок ОДКБ>, - сказал оппозиционер, добавив, что он, как парламентарий принял бы участие в заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ, однако руководство НС решило не принимать в нем участия. "На таких площадках вопросы решаются путем диалога, представления фактов, а не в духе детсадовского ребенка, месяцами затаивая обиду, генерируя внутренние настроения", - сказал Манукян, указав на то, что плохие отношения необходимо регулировать, а не усугублять ситуацию.