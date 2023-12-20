Среда, 20 Декабря 2023 12:13

АрмИнфо. В 2023 году гуманитарная помощь Франции Армении и беженцам Нагорного Карабаха достигла 27,5 миллионов евро. Об этом сообщил посол Франции в Армении Оливье Декотиньи.

"Несмотря на множащиеся во всем мире кризисы, Франция не забывает армянский народ. В 2023 году гуманитарная помощь Франции Армении и беженцам Нагорного Карабаха достигла 27,5 миллионов евро", - написал французский дипломат в своем Твиттер, ретвитнув публикацию МИД Франции.

В ней в частности, говорилось: "Франция мобилизуется перед лицом гуманитарных кризисов по всему миру. По случаю Национальной гуманитарной конференции, которая проходит сегодня, оглянемся назад на наши действия в 2023 году".