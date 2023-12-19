Вторник, 19 Декабря 2023 14:17

АрмИнфо. Бывший генеральный прокурор МУС Луис Морено Окампо опубликовал свой 2-й отчет о геноциде народа Нагорного Карабаха, подчеркнув последовательную международную практику отрицания этого факта. Он содержит свидетельские показания экс-госминистра Арцаха Артака Бегларяна.

Во введении доклада констатируется, что в декабре 2023 года исполняется 75 лет со дня принятия Конвенции о геноциде, что демонстрирует последовательную позицию государств-участников по отрицанию совершения геноцида.

В этой связи Окампо обратил внимание, что только в последние месяцы 2023 года специальный советник ООН по предотвращению геноцида Алис Вайриму Ндериту предупредила о шести различных ситуациях, когда существует риск геноцида против этнических групп, включая рохинджа, народ Нагорного Карабаха, тыграев в Эфиопии, израильтян и палестинцев, а также масалитов в Дарфуре, Судан.

"75-летие Конвенции о геноциде дает возможность выйти за рамки пустых обещаний "никогда больше". Данная статья посвящена ситуации в Нагорном Карабахе. После блокады Лачинского коридора государства-участники Конвенции о геноциде, участвовавшие в переговорах с Азербайджаном, такие как США, Франция, Германия, Великобритания, Израиль и Россия, по разным причинам игнорировали точную и доступную информацию о серьезном риске геноцид нагорно-карабахского этноса. Вместо этого большинство хотело способствовать заключению соглашения между Арменией и Азербайджаном, чтобы избежать новых военных действий и достичь конкретных экономических и геополитических национальных интересов. Израиль, например, получил выгоду от крупных продаж оружия Азербайджану. Государства-участники Конвенции не должны получать выгоду от геноцида", - подчеркнул Окампо.

Экс-прокурор напомнил, что обязанность этих государств предотвратить геноцид, а также дать оценку геноцидальным намерениям президента Алиева напасть на Армению, обеспечить возмещение ущерба тем, кто потерял свою жизнь и свое имущество в Нагорном Карабахе, гарантировать права этнической группы на безопасное возвращение на землю своих предков и освободить "армянских пленных".

"Это самый неотложный аспект предотвращения геноцида: положить конец риску нанесения "серьезного телесного и психического вреда" (статья II b Конвенции о геноциде) более чем двадцати жертвам геноцида, в том числе трем бывшим президентам Арцаха и пяти другим общественным лидерам, заключенным в тюрьму Азербайджан. Их плен является частью геноцида и посланием их сообществу: если вы вернетесь в Нагорный Карабах, вас будут морить голодом, заключать в тюрьму или убивать. Они стали заложниками", - отмечается в документе.

Окампо пишет, что Артак Бегларян - чиновник из Нагорного Карабаха, преследовался азербайджанскими силами до и после атаки 19 сентября. Тем не менее, в отличие от большинства других, он смог сбежать в сложных обстоятельствах, несмотря на нарушение зрения.

Он подчеркнул, что в приложении 6 представлены доказательства серьезного психического вреда, нанесенного всей этнической группе, как это установлено статьей II Конвенции о геноциде.

"12 декабря 2023 года более 100 мировых деятелей, в том числе бывшие главы государств, лауреаты Нобелевской премии, а также лидеры бизнеса и гуманитарных организаций, потребовали немедленного и безоговорочного освобождения "армянских узников". Признание факта геноцида повлечет за собой обязательства государств-участников предотвратить это и помочь обеспечить их освобождение.

В статье Луиса Морено Окампо анализируется этническая чистка против группы армян, веками проживающих в Нагорном Карабахе, представляющая собой геноцид и депортацию как преступление против человечности/

По части предотвращения геноцида в Нагорном Карабахе, автор доклада указывает на последовательную государственную практику по игнорированию информации о геноциде против целевой этнической группы.

"Что касается обязательства наказывать за геноцид, такие государства-участники, как Франция или Великобритания, могли бы способствовать передаче Советом Безопасности ООН ситуации в Нагорном Карабахе в Международный уголовный суд. В любом случае 1 февраля 2024 года Международный уголовный суд получит юрисдикцию для расследования преступлений президента Алиева, совершенных в Армении с 10 мая 2021 года.

Кроме того, прокурор может сослаться на судебный прецедент в ситуации в Бангладеш/Мьянме, касающийся нападений, чтобы начать расследование преступления против человечности, связанного с депортацией, которая началась Азербайджаном после блокады Лачинского коридора и продолжилась в Армении, когда более 100 000 человек пересекли международную границу", - говорится в отчете.

С полным текстом можно ознакомиться по следующей ссылке: https://luismorenoocampo.com/lmo_en/report-genocides-december-2023/ .